Não são anormais os problemas com os carros e um novo foi agora anunciado em 4 modelos que circulam na Europa. Afeta a Citroën, DS e Peugeot e coloca vários milhares de carros em risco de incêndio, tudo por um problema associado à bateria.

Risco de incêndio grave em 4 modelos

Foi através do Safety Gate, o sistema de alerta rápido da União Europeia para produtos perigosos não alimentícios, antes conhecido como RAPEX que o alerta chegou. Este coloca em destaque um novo problema que afeta 3 marcas do grupo Stellantis e que tem um risco elevado para os consumidores.

São 4 os modelos afetados e que pertencem à a 3 marcas bem conhecidas, a Citroën, DS e Peugeot. O alerta revela que estes 4 modelos apresentam um risco elevado de incêndio, fruto de um problema de construção. As empresas ainda não efetuaram nenhuma chamada aos clientes, mas é expetável que estas surjam em breve.

Do que é revelado, e após os testes exaustivos realizados, acredita-se que estes carros possam ser afetados por infiltrações de água em situações normais. Estas infiltrações vão causa a corrosão do recipiente da bateria, criando um problema que acarreta o risco elevado de incêndio nestes veículos.

Problema afeta a Citroën, DS e Peugeot

Não existem números claros sobre a dimensão deste problema, mas estima-se que afete milhares de carros da Citroën, DS e Peugeot na Europa. Os modelos das marcas onde o problema está identificado são conhecidos e a sua lista pode ser consultada abaixo:

Citroën C5 Aircross fabricados entre 20/01/2020 e 10/01/2023

DS7 Crossback fabricados entre 19/02/2019 e 22/11/2022

Peugeot 3008 V2 fabricados entre 12/03/2019 e 12/12/2022

Peugeot 508 V2 fabricados entre 10/07/2019 e 25/01/2023

Caso o cliente não seja contactado pela marca, no caso de veículos usados, tem direito na mesma à resolução do problema. Deve assim contactar as marcas e solicitar a validação e o tratamento do problema. As marcas nestes casos têm de assumir os custos, mesmo que algum componente tenha de ser substituído.