As redes sociais, como o Instagram, Facebook, TikTok e outras, tentam ao máximo recolher dados dos utilizadores. Estes dados são essenciais para as plataformas crescerem e reunirem informação privilegiada sobre as pessoas. Mesmo sendo quase obrigatório e quase impossível não fornecer a informação, existe uma forma simples de eliminar o número de telefone no Instagram.

Com o foco na privacidade a crescer todos os dias, muitos utilizadores analisam agora as redes sociais e a informação nelas presente. Muitos querem limpar os dados desnecessários que forneceram, uma vez que são usados diretamente para comunicar e para os manter monitorizados permanentemente.

No caso do Instagram, um elemento que pode ser eliminado é o número de telefone do utilizador. Este não é um dado essencial e pode ser apagado da rede social da Meta e removido de forma permanente. É um processo simples e que rapidamente pode ser executado.

O primeiro passo para eliminar o número de telefone do Instagram é escolher a área do utilizador na app. Para isso devem escolher, na zona inferior, o ícone do utilizador que está do lado direito. Este é fácil de identificar por ter a imagem do utilizador.

Dentro desta área devem depois escolher o botão Editar perfil e escolher a seguir a opção Definições de informações pessoais. O passo seguinte é escolher a opção Informações de contacto e avançar aqui dentro para o número de telefone do utilizador.

Nesta altura vão ter acesso à conta do Instagram que está associada a esse número de telefone. Devem escolher essa conta e depois, finalmente, indicar que querem eliminar o número de telefone.

Será pedido ao utilizador que confirme que quer eliminar realmente a informação. Na notificação presente é mostrado ao utilizador o que perde ao fazer desaparecer o seu número do Instagram.

Esta rede social tem algumas proteções próprias e nem sempre é possível apagar o número de telefone do Instagram. Caso estejam a usar um novo smartphone, esta eliminação poderá ser deferida para mais tarde.

Este é um processo que pode parecer complicado e com muitos passos, mas, na verdade, é muito simples de realizar e traz mais privacidade. Importa lembrar que, caso o façam, não vão poder usar a verificação em dois fatores via SMS. É importante terem em conta esta limitação e só avançarem se o quiserem mesmo.