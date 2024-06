Instagram testa novidade que está a afastar os utilizadores desta rede social

O Instagram foi uma das aquisições de maior sucesso da Meta. Esta rede social tem crescido nos últimos anos e conquistado os utilizadores. Agora, e nos mais recentes testes relatados, uma novidade está a ser experimentada. A sua ideia pode ser útil, mas a verdade é que deixa os utilizadores do Instagram descontentes e com vontade de deixar esta rede social.

Instagram testa novidade na publicidade

Uma das maiores preocupações da Meta para o Instagram é como esta rede social está a ser monetizada. Apesar de não ser algo que os utilizadores desejem ter presente, é essencial para manter esta plataforma a funcionar e com os desenvolvimentos pretendidos.

Assim, é natural que a Meta realize testes nesta área, para maximizar a sua presença, ao mesmo tempo que a tentam manter discreta. Este não é um processo simples e por vezes encontra a resistência dos utilizadores. Isso é o que está a acontecer agora, nos mais recentes testes que estão a ser realizados.

Utilizadores descontentes com o Add break

Conforme é relatado nas redes sociais, o Instagram tem novos testes a serem realizados. Estes trazem uma novidade que ninguém quer, aparentemente. Chama-se Add break e testes anúncios, que não podem ser ignorados, interrompem a experiência de navegação do utilizador, exigindo que ele visualize um anúncio por pelo menos 3 a 5 segundos antes de poder continuar a navegar no feed.

A Meta não comunicou oficialmente a inclusão destas pauses para publicidade, gerando confusão e frustração entre os utilizadores. O Reddit e X (antigo Twitter) tornaram-se focos de discussão, com utilizadores expressando o seu descontentamento e partilhando as suas (más) experiências.

Instagram ad break . Maybe I'll just finally move over to TikTok, cuz fuck this shit. — Rob Moses (@RobMoses) May 31, 2024

Promessas de deixar esta rede social

A reação ao Add break tem sido igual para todos os utilizadores, que não a querem presente. Muitos relataram que esta é demasiado intrusiva e que interrompe de forma não desejada a experiência de utilização. A reação mais comum é que os utilizadores querem usar cada vez menos o Instagram ou, no limite, sair desta rede social e usar o TikTok e outras redes.

Por agora, o Ad break parece estar limitado a um pequeno grupo de utilizadores, sugerindo que a Meta realiza testes para avaliar a reação do utilizador. Ao mesmo tempo, irá medir o impacto deste recurso na receita publicitária. Há que aguardar para ver se a Meta lançará esta novidade para todos os utilizadores ou modificará o recurso com base no feedback negativo recebido.