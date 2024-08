Justiça resolveu suspender o X no Brasil e Elon Musk reagiu rapidamente

A situação do X no Brasil não está a ter um período fácil. A rede social, uma das mais usadas o país, tem estado envolta em polémicas e em ordens legais que parecem não ser cumpridas. Agora, o Juiz do Supremo brasileiro, Alexandre de Moraes, manda suspender plataforma X no Brasil. Elon Musk, claro, reagiu rapidamente à decisao.

Alexandre de Moraes suspende X no Brasil

O Juiz do Supremo Tribunal Federal do Brasil, Alexandre de Moraes, determinou a suspensão da rede social de Elon Musk no seu país. Esta decisão surge depois de não ter sido cumprida uma ordem para nomear, no prazo de 24 horas, um representante legal da plataforma X no Brasil.

Na decisão, o juiz Alexandre de Moraes notificou ainda o presidente da Agência Nacional de Telecomunicações. Nesta, deu ordens para que este retire a rede social em todo o território brasileiro, num período máximo de 24 horas.

O X irá estar suspenso no Brasil por um período indeterminado. Segundo as instruções dadas, irá estar assim “até que todas as ordens judiciais proferidas nos presentes autos sejam cumpridas, as multas devidamente pagas e seja indicado, em juízo, a pessoa física ou jurídica representante em território nacional”.

Free speech is the bedrock of democracy and an unelected pseudo-judge in Brazil is destroying it for political purposes https://t.co/eqbowALCeu — Elon Musk (@elonmusk) August 30, 2024

Elon Musk foi rápido a reagir à decisão

No seguimento desta ordem, rapidamente surgiu uma reação do dono do X. Elon Musk, acusou o juiz do Supremo Tribunal Federal do Brasil de destruir a liberdade de expressão “para fins políticos”, na sequência da ordem da suspensão da plataforma no país.

Elon Musk reagiu ainda no X à multa de cerca e oito mil euros (50.000 reais) por dia. Esta será aplicada a quem utilizar a rede social no Brasil, enquanto esta estiver suspensa, com uma VPN. Nas suas palavras, “o regime opressivo no Brasil tem tanto medo de que as pessoas aprendam a verdade que levará à falência qualquer um que tente”.

Esta parece ser uma situação que não terá um final rápido e simples. As trocas de acusações entre Elon Musk e Alexandre de Moraes têm aumentado e subido de tom, tendo agora culminado com esta ordem, que retira o X do Brasil, por tempo indeterminado.x