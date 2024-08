Quantos utilizadores já tem o ChatGPT? Os números da OpenAI foram revelados

Desde que foi revelado o ChatGPT que este tem recebido muita atenção. Se inicialmente era mais uma curiosidade, rapidamente esta IA da OpenAI se tornou uma ferramenta indispensável para muitos. Agora, foi levantado um pouco o véu e revelado o número de utilizadores que já tem o ChatGPT.

Afinal quantos utilizadores já tem o ChatGPT?

Tem havido um grande progresso no campo da IA nos últimos anos e o ChatGPT faz parte desse progresso. Lançado pela OpenAI no final de 2022, este chatbot com tecnologia GPT é utilizado por milhões de pessoas em todo o mundo. Agora, foi anunciado o número de utilizadores do ChatGPT.

O ChatGPT é um chatbot com funcionalidades que facilitam a vida dos utilizadores. Esta ferramenta essencial para muitos pode responder a quase todas as perguntas colocadas e também pode funcionar como um assistente pessoal, com o qual pode conversar.

Segundo foi reportado pela Axios, o ChatGPT ultrapassou os 200 milhões de utilizadores ativos semanais, duplicando a sua base de utilizadores relativamente ao final do ano passado. De acordo com informações partilhadas pela OpenAI, as empresas Fortune 500 também desempenham um papel significativo neste rápido crescimento.

Os números da OpenAI são surpreendentes

De acordo com os relatos, e com a introdução do modelo GPT-4o, verificou-se um aumento significativo do número de downloads do ChatGPT em dispositivos móveis. Este aumento levou também a um aumento significativo das receitas. Esta situação parece agradar particularmente à OpenAI.

Por outro lado, o Llama AI, desenvolvido pela Meta, detentora do Facebook, também atingiu um marco importante. Ultrapassou os 400 milhões de utilizadores ativos mensais e os 40 milhões diários. Com estes valores, fica claro que existe uma competição séria entre o OpenAI e o Meta.

Com o interesse no ChatGPT a aumentar, fruto das suas capacidades, é natural que este valor agora revelado cresça a uma velocidade rápida. Deverá dar um salto com a sua chegada ao iOS e às plataformas da Apple, bem como a outros espaços onde ainda não está implementada.