A Google quer reinventar o Android e para isso vai usar a IA do Gemini

A Google está a levar o melhor da sua IA, o Gemini, a milhares de milhões de utilizadores Android de forma privada e segura. A gigante integra a IA em todos os serviços e sistemas para que se encaixe naturalmente no quotidiano dos utilizadores. Com o Gemini integrado no Android, a Google quer reinventá-lo, com a IA no centro, redefinindo o que os smartphones podem fazer.

Novas formas de usar o Gemini no Android

A Google reconstruiu a experiência do seu assistente pessoal com o Gemini, permitindo aos utilizadores falarem com ele de forma natural. Este consegue compreender a intenção do utilizador, seguir a sua linha de pensamento e completar tarefas complexas. A integração profunda no sistema operativo torna o Gemini ainda mais poderoso.

A partir de hoje, os utilizadores podem exibir a sobreposição do Gemini na aplicação que estão a utilizar para fazer perguntas sobre o que está no ecrã. Também podem gerar imagens diretamente a partir da sobreposição e arrastá-las e largá-las em aplicações como o Gmail e o Google Mensagens.

A Google também está a lançar o Gemini Live, uma experiência de conversação móvel que permite aos utilizadores conversarem com o Gemini sobre qualquer assunto. O Gemini Live começa hoje a ser lançado em inglês para os subscritores do Gemini Advanced em telefones Android e, nas próximas semanas, será expandido para mais idiomas.

Proteção e privacidade com a Google

A Google garante que as informações pessoais dos utilizadores são protegidas e privadas. Com a permissão do utilizador, o Gemini pode ligar os seus dados pessoais relevantes com o conhecimento da Google para fornecer a ajuda certa.

O Gemini pode, por exemplo, ajudar a criar uma rotina diária de exercício com base no e-mail do personal trainer do utilizador ou utilizar o seu currículo no Google Drive para escrever uma biografia de trabalho.

Como o Android é o primeiro sistema operativo móvel com um grande modelo de IA multimodal no dispositivo, o Gemini Nano, os dados dos utilizadores nunca saem do seu telefone para alguns dos casos de utilização mais sensíveis. Com o Gemini Nano no Pixel 9, os utilizadores podem utilizar notas de chamada para resumir o áudio de uma chamada ou capturas de ecrã do Pixel para guardar e organizar as suas imagens.

Criado para a escala do Android

O Gemini é o assistente de IA mais amplamente disponível, com suporte em 45 idiomas, em mais de 200 países e territórios, e a Google continua a adicionar mais. Está disponível em centenas de modelos de telefones, de dezenas de fabricantes de dispositivos, e foi adaptado para os diversos formatos do Android. A partir do final desta semana, o Gemini estará disponível em tablets Android.

Nos Samsung compatíveis, basta deslizar para cima a partir do canto do ecrã para abrir o Gemini. E no Pixel e outros dispositivos compatíveis, basta manter pressionado o botão de alimentação para ativá-lo.

Estas atualizações e mais funcionalidades alimentadas por IA estarão disponíveis no próximo mês nos dispositivos Android compatíveis.