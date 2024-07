Comunicação satélite nos Pixel será uma oferta da Google por 2 anos

A comunicação por satélite será também uma realidade no Android. A Apple já oferece este serviço e a Google estará a seguir o mesmo caminho, assim que o Android 15 seja uma realidade. Agora, foi descoberto que esta deverá ser uma oferta por 2 anos, altura em que terá de começar a ser paga à Google.

Na Beta 4 do Android 15 foram identificadas strings que fazem referência à funcionalidade de comunicação por satélite. Embora a funcionalidade em si seja conhecida, as alterações nas strings revelam que provavelmente se chamará Pixel Satellite SOS e será provavelmente gratuito durante dois anos para os smartphones Pixel.

No código existe uma referência a "Satellite SOS is included at no charge for {two} years". Espera-se que este {dois} seja um termo de espaço reservado utilizado nas strings. Assim, o serviço seria oferecido por 2 anos e após isso seria pago.

A Apple fornece gratuitamente o SOS de emergência por satélite durante dois anos após a ativação de um dispositivo da série iPhone 14 ou iPhone 15. Se a Google oferecer o mesmo serviço durante o mesmo período, isso permitirá à empresa manter-se competitiva face aos seus maiores concorrentes.

As strings sugerem que os smartphones Pixel serão atualizados para suportar a comunicação por satélite. Como a série Pixel 9 será provavelmente lançada com o Android 15 de origem, pode ser percebido quais os Pixel mais antigos a serem atualizados para suportar esta funcionalidade.

No entanto, as capacidades de conectividade por satélite exigem hardware especializado e, tanto quanto se sabe, os Pixel mais antigos não possuem este hardware necessário para suportar a funcionalidade. Existe a hipótese desta chegar à série Pixel 9 por um futuro Pixel Feature Drop. Nesse caso, estas sequências de notificação fazem muito sentido.

Esta é uma novidade importante e que ajudará muito os utilizadores. A Google ao oferecer este primeiro acesso gratuito, abre para os utilizadores a possibilidade de testarem esta nova forma de comunicação, que abre as portas do planeta a todos.