Carl Pei da Nothing acusa a Samsung de basear novos lançamentos nos rumores da Apple

A Samsung apresentou há dias os seus novos lançamentos no mercado dos dobráveis. Entre tudo o que foi revelado, o Galaxy Z Fold8 destacou-se com um design mais amplo, semelhante ao formato de um passaporte. Como seria de esperar as reações foram imediatas. Uma das opiniões mais controversas e polémicas veio de Carl Pei, com uma referência clara à Apple.

Carl Pei da Nothing acusa a Samsung

O CEO da Nothing Partilhou a sua análise perspicaz num vídeo publicado na sua conta oficial do Instagram. Longe de elogiar o novo formato da sua concorrente direta, o fundador da marca londrina lançou uma crítica mordaz à estratégia da empresa sul-coreana. Durante o vídeo, Pei foi questionado diretamente: "Achas que, ao lançar o telemóvel em formato de passaporte, a Samsung estava a tentar antecipar-se à Apple?"

A resposta do fundador da Nothing não deixou dúvidas, acusando a marca asiática de basear o seu planeamento e lançamentos de produtos em rumores sobre a sua principal concorrente. "Sim, fazem sempre isso", afirmou taxativamente, deixando claro que não considera que se trate de uma mera coincidência.

Conforme a análise do executivo, este não é um caso isolado, mas sim um padrão de comportamento recorrente da Samsung na indústria dos telemóveis. "Podemos provavelmente apontar dez momentos na história em que, assim que vazam informações sobre o que a Apple está a fazer, tentam ser os primeiros a lançar", declarou sem rodeios.

Lançamento dos rumores da Apple

Para ilustrar esta alegada obsessão em antecipar-se aos criadores do iPhone, o executivo recordou outras decisões precipitadas do passado que terminaram em fracasso e demonstraram os riscos desta estratégia. "Quer dizer, até... Fizemos um vídeo sobre isso, não é? Tipo, a coisa do iPhone Air", comentou Carl Pei, traçando um paralelismo com a atual corrida para criar os dispositivos mais finos do mercado.

"Fizemos um vídeo sobre isso, não é? Tipo, a coisa do iPhone Air", comentou Pei, traçando um paralelismo com a atual corrida para criar os dispositivos mais finos do mercado. “Havia um Galaxy ultrafino chamado Edge, e ambos foram um fracasso”, concluiu, usando o tom coloquial e acessível que geralmente caracteriza as suas publicações nas redes sociais.

Com estas declarações, o CEO da Nothing deixa claro que, na sua opinião, a aposta da Samsung no novo formato para os seus dobráveis ​​não é propriamente uma inovação genuína orientada para a melhoria da experiência do utilizador. Interpreta isto como uma simples corrida contra o tempo para antecipar o iminente e aguardado dobrável da Apple, reabrindo assim o debate sobre quem inova e quem copia nos smartphones.