Microsoft: falha global afetou 8,5 milhões de computadores

Depois do que o mundo viveu, começam a aparecer os primeiros números dos "estragos" feitos por 41 KB de código. De acordo com a Microsoft, a falha global afetou 8,5 milhões de computadores.

Falha teve impacto em apenas 1% das máquinas que usam Windows

Na passada sexta-feira o Windows 10 da Microsoft colapsou devido a uma falha informática. Segundo revelou hoje a empresa, apesar do pânico em algumas empresas e serviços, esta falha teve impacto em apenas 1% das máquinas que usam Windows no mundo.

Do que se sabe, o problema deveu-se a uma atualização do antivírus "Falcon", da empresa norte-americana Crowdstrike. Ainda na sexta-feira, o presidente-executivo da Crowdstrike, George Kurtz, pediu publicamente desculpas "a todas as organizações, grupos e indivíduos que foram afetados".

O vice-presidente do grupo empresarial da Microsoft, David Weston, referiu que o incidente "estava fora do controlo da Microsoft" e que foram mobilizados centenas de engenheiros e especialistas para ajudar as organizações afetadas.

O software da CrowdStrike é utilizado por inúmeras empresas da lista de 500 mais importantes para a revista Fortune, segundo revelou a CNN. O software vista proteger os sistemas. Segundo a CrowdStrike, o Falcon é o único antivírus a utilizar Inteligência Artificial.

Para garantir a segurança dos sistemas que usam Windows 10 e a solução de segurança da Falcon é necessário realizar os seguintes passos: