Microsoft ameaça processar OpenAI devido a acordo com a Amazon

O que começou por ser uma aliança estratégica e visionária está a transformar-se numa relação particularmente tóxica devido à competição no campo da IA. A parceria entre a Microsoft e a OpenAI, outrora indissociável, atravessa um período difícil. O que começou como uma situação vantajosa para ambas as partes pode acabar mal, com ameaças de processos judiciais no horizonte.

Microsoft ameaça processar OpenAI

No início desta corrida da IA, a Microsoft e a OpenAI chegaram a um acordo estratégico que beneficiou ambas as partes: a Microsoft contribuiu com o seu poder de processamento e recursos financeiros, enquanto a OpenAI forneceu um dos modelos de IA generativa mais avançados do mercado. Juntas, navegaram pelos estágios iniciais desta frenética corrida da IA. Tudo isto está prestes a terminar.

Segundo o Financial Times, a Microsoft ameaça processar aquela que até recentemente era a sua maior aliada na corrida da IA, tudo devido ao enorme acordo entre a OpenAI e outra das maiores concorrentes da Microsoft no setor da cloud: a Amazon. O acordo, anunciado no mês passado, deu início a uma parceria de 50 mil milhões de dólares entre a Amazon e a OpenAI, que a empresa de Nadella considera uma violação flagrante do acordo de exclusividade entre a Microsoft e a OpenAI.

No ano passado, a OpenAI e a Microsoft concordaram que, embora a empresa de IA pudesse diversificar o alojamento dos seus produtos em nuvens diferentes da Microsoft, a Microsoft manteria uma vantagem que a empresa de Sam Altman não poderia ignorar. Todas as chamadas dos modelos da OpenAI teriam de ser encaminhadas exclusivamente pelo Microsoft Azure. Isto significava que, independentemente do quanto a OpenAI crescesse, o Azure continuaria a ser a plataforma padrão para todo o tráfego de IA.

Tudo acontece devido a acordo com a Amazon

No entanto, o acordo entre a OpenAI e a Amazon tornou esta última o distribuidor exclusivo de serviços de cloud de terceiros para a nova plataforma empresarial da OpenAI, "Frontier", através de um ambiente alojado no Amazon Bedrock, de modo que a cláusula inquebrável com a Microsoft pudesse ser contornada sob o pretexto de ser algo novo e diferente.

E aí reside o problema. A Microsoft acredita que, independentemente da forma como a Amazon e a OpenAI classifiquem a arquitetura deste novo sistema, algo desta escala sem depender de chamadas à API subjacente (que são exclusivas da Microsoft) é praticamente inviável e, por isso, viola o acordo.

Veremos agora o que os tribunais dirão se o caso avançar. Se não decidirem a favor da Microsoft, esta poderá perder um enorme poder em comparação com o que detém atualmente sobre a OpenAI, e isto poderá também abrir caminho a uma maior diversificação dos serviços de cloud utilizados pela OpenAI e, portanto, a uma maior concorrência num mercado frenético.