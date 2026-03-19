Clientes deste McDonald’s em Xangai já são atendidos por robôs humanoides (vídeo)

Mais um dia, mais um vídeo da China a mostrar como poderá ser vivido o futuro. Desta vez, as imagens são de robôs humanoides a surpreenderem os clientes de um McDonald's, em Xangai, enquanto realizam as tarefas que, por cá, ainda vemos serem desempenhadas por seres humanos.

Ainda que não sejam particularmente sofisticados, um vídeo mostra um McDonald's, em Xangai, com robôs humanoides a desempenharem funções tradicionalmente realizadas por pessoas.

Enquanto um está atrás do balcão a registar pedidos, outros robôs circulam pelo espaço para receber e entreter os clientes, que se mostram não apenas surpreendidos, mas entusiasmados com a experiência.

O vídeo é particularmente curioso, pois sugere um futuro no qual máquinas, incluindo robôs bípedes, assumem tarefas rotineiras na restauração.

Ainda que, por cá, já tenhamos espaços em que a limpeza da sala é feita por robôs, o atendimento continua a ser assegurado por seres humanos.

No McDonald's de Xangai, entre as tarefas desempenhadas pelos robôs incluem-se dar as boas-vindas aos clientes, registar pedidos, entregar refeições e limpar o espaço.

Utilização de robôs humanoides levanta questões sobre futuro do trabalho

Este projeto da cadeia de restaurantes McDonald’s utiliza tecnologia fornecida pela empresa chinesa Keenon Robotics e surge num contexto económico contraditório na China, segundo o Digital Trends.

Por um lado, algumas empresas enfrentam dificuldades em contratar trabalhadores. Por outro, muitos jovens têm problemas em encontrar emprego.

Neste contexto, os responsáveis pelos restaurantes veem nos robôs uma possível força de trabalho fiável e mais económica, levantando, ao mesmo tempo, preocupações sobre a substituição de trabalhadores humanos no setor dos serviços, tradicionalmente uma porta de entrada no mercado de trabalho.

Embora a adoção mais ampla de robôs humanoides pelo McDonald's ainda possa demorar, este teste mostra especialmente duas coisas:

A sua utilização como elemento de receção e entretenimento pode atrair clientes curiosos, sobretudo famílias com crianças interessadas em interagir com estas máquinas.

Testes deste tipo bem-sucedidos poderão incentivar esta e outras cadeias a adotar robôs humanoides nos seus espaços, incluindo-os cada vez mais no nosso dia a dia.

A curto prazo, é improvável que a empresa decida automatizar completamente os seus restaurantes, sendo um modelo híbrido mais plausível, por via do qual robôs humanoides e seres humanos trabalham em conjunto.