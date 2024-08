Star Wars Jedi: Survivor já tem data nas consolas de Geração Anterior

Após o sucesso nas consolas de Última Geração (ver aqui), eis que Cal Kestis se prepara para chegar à Playstation 4 e Xbox One. Já há data para o dia...

Um grande jogo, é o que se pode dizer de Star Wars Jedi: Survivor que, tal como vimos aqui é um must have para todos os fãs do universo Star Wars.

Inicialmente lançado para Playstation 5 e Xbox Series X, eis que chegou o momento de se aventurar nas consolas mais "velhinhas", a Playstation 4 e Xbox One.

A Respawn Entertainment e a Electronic Arts, em colaboração com a Lucasfilm Games, anunciaram desta forma que Star Wars Jedi: Survivor, será lançado para as consolas PlayStation 4 e Xbox One na terça-feira, dia 17 de setembro. Quem reservar o jogo nestas plataformas antes de 17 de setembro receberá itens cosméticos gratuitos, incluindo o Hermit Cosmetic (inspirado no Mestre Jedi Obi-Wan Kenobi), conjunto Hermit Lightsaber e conjunto Combustion Blaster.

As edições para PlayStation 4 e Xbox One de Star Wars Jedi: Survivor serão vendidas pelo preço sugerido de 51,99€ e vão contar com uma variedade de otimizações destinadas a maximizar as capacidades de hardware das consolas.

Além disso, a versão para PC de Star Wars Jedi: Survivor receberá uma atualização nas próximas semanas. Este patch trará melhorias para o desempenho técnico do videojogo, controlos e muito mais, além de uma variedade de melhorias de qualidade de vida.

Em Star Wars Jedi: Survivor, a sequela de Star Wars Jedi: Fallen Order, Cal Kestis regressa como um Cavaleiro Jedi mais forte e experiente. Para escapar da longa sombra do Império e de uma misteriosa ameaça do passado distante da galáxia, Cal deve reunir-se com velhos amigos e unir forças com novos aliados. Novas habilidades, opções de travessia e estilos de combate aguardam nesta fantástica aventura que aqui experimentámos.

Star Wars Jedi: Survivor chega agora às consolas PlayStation 4 e Xbox One a 17 de setembro de 2024. O videojogo foi lançado originalmente a 28 de abril de 2023 para a PlayStation 5 e Xbox Series X.