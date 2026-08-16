Novidades Playstation Plus para agosto de 2026

A Sony já revelou quais os jogos que se juntam ao catálogo de jogos do PlayStation Plus Extra e Premium neste mês de agosto. Venham saber quais os eleitos!

A Sony anunciou recentemente quais os jogos que se juntam ao catálogo de jogos do PlayStation Plus Extra e Premium no mês de agosto.

Assim sendo, os jogadores poderão juntar-se à primeira força militar de manutenção da paz da Super-Terra e lutar pela liberdade numa galáxia hostil em Helldivers 2, escrever o seu próprio destino numa representação impressionante e fiel da Boémia do século XV em Kingdom Come: Deliverance II, eliminar milhares de criaturas noturnas para sobreviver em Vampire Survivors ou abrir caminho por terras infestadas de quimeras aterradoras para desvendar o mistério por detrás do seu aparecimento em Hell is Us.

Todos estes títulos e muitos mais estarão disponíveis no catálogo de jogos do PlayStation Plus de agosto. Além disso, o PlayStation Plus Premium dá as boas-vindas ao RPG de ação da PS2 Onimusha: Dawn of Dreams.

PlayStation Plus Extra

Helldivers 2 (Playstation 5) - Neste shooter cooperativo multijogador da Arrowhead Game Studios, até quatro jogadores assumem o papel de soldados de elite com a missão de defender o planeta Super-Terra de uma ameaça alienígena devastadora. Com um arsenal de elevado poder de fogo e o fogo amigo permanentemente ativado, a equipa terá de coordenar-se ao pormenor para garantir a sobrevivência da sua civilização.

Kingdom Come: Deliverance II (Playstation 5) - Este RPG de ação em mundo aberto transporta os jogadores para a Boémia do século XV, em plena guerra civil. Através dos olhos de Henry de Skalitz, um jovem de origem humilde em busca de vingança, a história percorre as densas florestas e as movimentadas ruas da Europa medieval, num contexto tão fascinante quanto hostil.

Vampire Survivors (Playstation 4 e Playstation 5) - O fenómeno indie de terror gótico e mecânicas rogue-lite apresenta um desafio de sobrevivência extrema, no qual o objetivo é resistir o máximo de tempo possível perante hordas massivas de criaturas infernais. A tomada constante de decisões e o domínio do disparo automático são fundamentais para prolongar cada partida.

Hell is Us (Playstation 5) - Esta aventura de ação na terceira pessoa transporta os jogadores para um país devastado pela guerra e repleto de criaturas misteriosas. Na pele do soldado Rémi, os jogadores combinarão a exploração de ambientes semiabertos com intensos combates corpo a corpo, enquanto desvendam os segredos do passado do protagonista.

Umamusume Pretty Derby – Party Dash (Playstation 4) - Esta colorida experiência com estética pixel art reúne quatro equipas de personagens para competir no disparatado festival escolar Slapdash Grand Prix. Ao longo da competição, os participantes terão de medir forças em quatro provas variadas de estilo arcade, que incluem corridas de obstáculos, basquetebol, dodgeball e concursos de comida.

Two Point Museum (Playstation 5) - Nesta experiência de gestão e simulação, os jogadores assumem o papel de curadores para conceber e gerir um museu em constante crescimento. Através de expedições a zonas inexploradas, será necessário enviar uma equipa de especialistas para recuperar artefactos únicos, com os quais será possível organizar exposições exclusivas e atrair visitantes em Two Point County.

Metro Exodus (Playstation 4 e Playstation 5) - Inspirado nos aclamados romances de Dmitry Glukhovsky, este shooter narrativo na primeira pessoa combina combate, furtividade e sobrevivência pós-apocalíptica. A aventura propõe uma ambiciosa viagem através de continentes e níveis não lineares que se alteram com a passagem das estações, num mundo devastado.

Dying Light 2 (Playstation 4 e Playstation 5) - Num mundo pós-apocalíptico assolado por um vírus mutante, os jogadores assumem o papel de Aiden Caldwell, um nómada com capacidades excecionais que luta para mudar o destino de A Cidade. O título combina ação e elementos de sobrevivência, enquanto o protagonista enfrenta fações rivais e desvenda segredos obscuros.

PlayStation Plus Premium

Onimusha: Dawn of Dreams (Playstation 4 e Playstation 5) - O clássico RPG de ação regressa para transportar os jogadores até ao Japão feudal após a queda de Oda Nobunaga. A história acompanha a ascensão de Soki, o jovem guerreiro conhecido como Oni of the Ash, que une forças com diversos aliados para combater a crescente ameaça dos demónios Genma.

Disney’s Atlantis: The Lost Empire (Playstation 4 e Playstation 5) - A adaptação do título original da PlayStation regressa com melhorias visuais, opção de rebobinar e gravação rápida. A aventura permite acompanhar Milo Thatch e a sua equipa de especialistas numa expedição às profundezas do oceano para desvendar os segredos da mítica civilização perdida.

De realçar que o Helldivers 2 já está disponível para os membros do PlayStation Plus Extra. Os restantes títulos ficarão disponíveis na terça-feira, 18 de agosto, salvo indicação em contrário.