Novidades Playstation Plus para junho de 2026

A Sony Playstation já revelou quais os próximos jogos a reforçarem o catálogo do Playstation Plus ainda neste mês de junho. Venham ver...

A Sony PlayStation, tal como é regular, acabou de anunciar quais as novidades do catálogo de jogos e do catálogo de clássicos do PlayStation Plus ainda neste mês de junho.

Dessa forma, chegam ao catálogo de jogos do serviço PlayStation Plus jogos como Final Fantasy XVI, Sonic X Shadow Generations ou Kingdom Come: Deliverance entre outros. Podem ver de seguida, a lista de destaques disponíveis a partir de 16 de junho.

Catálogo de jogos (Extra – Premium)

Seguem abaixo os títulos que vão estar disponíveis para os subscritores válidos do serviço PlayStation Plus Extra e Premium a partir do próximo dia 16 de junho

Final Fantasy XVI para Playstation 5: A décima sexta entrada independente da lendária série Final Fantasy marca uma viragem mais sombria para a franquia RPG, apresentando uma complexa história de vingança, lutas pelo poder e tragédias inevitáveis. O jogador assume o papel de Clive Rosfield, Primeiro Escudo de Rosaria e protetor do seu irmão mais novo, Joshua, o Dominante do eikon Fénix, naquele que é o primeiro RPG de ação completo da série principal Final Fantasy. O título permite explorar as variadas terras de Valisthea, utilizando os impressionantes poderes dos eikons para derrotar inimigos poderosos.

para Playstation 5: A décima sexta entrada independente da lendária série Final Fantasy marca uma viragem mais sombria para a franquia RPG, apresentando uma complexa história de vingança, lutas pelo poder e tragédias inevitáveis. O jogador assume o papel de Clive Rosfield, Primeiro Escudo de Rosaria e protetor do seu irmão mais novo, Joshua, o Dominante do eikon Fénix, naquele que é o primeiro RPG de ação completo da série principal Final Fantasy. O título permite explorar as variadas terras de Valisthea, utilizando os impressionantes poderes dos eikons para derrotar inimigos poderosos. Sonic X Shadow Generations para Playstation 4 / Playstation 5: Quando o antigo arqui-inimigo de Shadow, Black Doom, reaparece e ameaça dominar o mundo, o ouriço tem de enfrentar o seu próprio passado, entre memórias traumáticas e velhos inimigos, para desbloquear novos poderes que lhe permitam salvar o mundo e provar porque é conhecido como a forma de vida suprema. Os jogadores poderão desfrutar da campanha completa de Shadow e mergulhar no seu passado sombrio. Sonic X Shadow Generations inclui também uma versão remasterizada do clássico de sucesso Sonic Generations, com novas versões redesenhadas de níveis icónicos em 2D e 3D, gráficos melhorados e conteúdos adicionais.

para Playstation 4 / Playstation 5: Quando o antigo arqui-inimigo de Shadow, Black Doom, reaparece e ameaça dominar o mundo, o ouriço tem de enfrentar o seu próprio passado, entre memórias traumáticas e velhos inimigos, para desbloquear novos poderes que lhe permitam salvar o mundo e provar porque é conhecido como a forma de vida suprema. Os jogadores poderão desfrutar da campanha completa de Shadow e mergulhar no seu passado sombrio. Sonic X Shadow Generations inclui também uma versão remasterizada do clássico de sucesso Sonic Generations, com novas versões redesenhadas de níveis icónicos em 2D e 3D, gráficos melhorados e conteúdos adicionais. Kingdom Come: Deliverance para Playstation 4 / Playstation 5: Esta aventura convida os jogadores a (re)descobrir a história de Henry desde o início em Kingdom Come: Deliverance, o RPG narrativo de mundo aberto ambientado na Boémia medieval. Na pele de Henry, filho de um ferreiro, o protagonista vê-se envolvido numa sangrenta guerra civil que lhe roubou a família e destruiu a sua aldeia. Depois de escapar por pouco a este ataque brutal, chega o momento de empunhar a espada e contra-atacar. O jogador poderá vingar a morte dos pais de Henry, combater os invasores, completar missões que alteram o rumo da aventura e tomar decisões cruciais com consequências duradouras. A versão para PS5 inclui melhorias gráficas, como resolução 4K, maior taxa de fotogramas e texturas de alta resolução.

para Playstation 4 / Playstation 5: Esta aventura convida os jogadores a (re)descobrir a história de Henry desde o início em Kingdom Come: Deliverance, o RPG narrativo de mundo aberto ambientado na Boémia medieval. Na pele de Henry, filho de um ferreiro, o protagonista vê-se envolvido numa sangrenta guerra civil que lhe roubou a família e destruiu a sua aldeia. Depois de escapar por pouco a este ataque brutal, chega o momento de empunhar a espada e contra-atacar. O jogador poderá vingar a morte dos pais de Henry, combater os invasores, completar missões que alteram o rumo da aventura e tomar decisões cruciais com consequências duradouras. A versão para PS5 inclui melhorias gráficas, como resolução 4K, maior taxa de fotogramas e texturas de alta resolução. Life is Strange: Double Exposure para Playstation 5: Este jogo corresponde a uma nova aventura da série Life is Strange, protagonizada por Max Caulfield, a personagem principal do jogo original. Esta fotógrafa da Universidade de Caledon descobre a sua nova melhor amiga, Safi, morta na neve após ter sido assassinada. Para a salvar, Max tenta recuar no tempo, um poder que não utilizava há anos. No entanto, em vez disso, abre uma linha temporal paralela onde Safi continua viva, mas também em perigo. À medida que procura aliados e persegue suspeitos, o jogador terá de moldar ambas as linhas temporais através de decisões marcantes.

para Playstation 5: Este jogo corresponde a uma nova aventura da série Life is Strange, protagonizada por Max Caulfield, a personagem principal do jogo original. Esta fotógrafa da Universidade de Caledon descobre a sua nova melhor amiga, Safi, morta na neve após ter sido assassinada. Para a salvar, Max tenta recuar no tempo, um poder que não utilizava há anos. No entanto, em vez disso, abre uma linha temporal paralela onde Safi continua viva, mas também em perigo. À medida que procura aliados e persegue suspeitos, o jogador terá de moldar ambas as linhas temporais através de decisões marcantes. Farming Simulator 25 para Playstation 5: Quer a jogar sozinho ou em modo cooperativo multijogador, Farming Simulator 25 convida os jogadores a viver a gratificante experiência da vida agrícola. Com a introdução do cultivo de arroz, espinafres e outras culturas, bem como novos cenários no Leste Asiático, América do Norte e Europa Central, esta edição representa mais um passo na evolução da série. Os jogadores poderão expandir a sua quinta até a transformar num verdadeiro império agrícola, com novos animais, cadeias de produção e missões de construção, utilizando mais de 400 máquinas realistas de 150 marcas reconhecidas. O jogo oferece gráficos e física melhorados para uma experiência agrícola virtual mais relaxante e imersiva.

para Playstation 5: Quer a jogar sozinho ou em modo cooperativo multijogador, Farming Simulator 25 convida os jogadores a viver a gratificante experiência da vida agrícola. Com a introdução do cultivo de arroz, espinafres e outras culturas, bem como novos cenários no Leste Asiático, América do Norte e Europa Central, esta edição representa mais um passo na evolução da série. Os jogadores poderão expandir a sua quinta até a transformar num verdadeiro império agrícola, com novos animais, cadeias de produção e missões de construção, utilizando mais de 400 máquinas realistas de 150 marcas reconhecidas. O jogo oferece gráficos e física melhorados para uma experiência agrícola virtual mais relaxante e imersiva. Blades of Fire para Playstation 5: Blades of Fire é um jogo de ação e aventura com elementos de RPG (inspirado no género soulslike), desenvolvido pela MercurySteam e lançado em maio de 2025. A história do jogo conta-nos como o mundo foi criado por uma raça antiga denominada dos Forjadores, que deu aos humanos o segredo do aço. Séculos depois, a Rainha Nerea lança um feitiço que transforma o aço comum em pedra e só o seu exército consegue usar armas verdadeira. No entanto, o protagonista, Aran, possui um martelo especial que permite forjar armas reais e que lhe vai permitir viajar até ao palácio e derrotar a rainha.

Catálogo de clássicos (Premium)

Por seu lado, são estes os títulos que estarão disponíveis para os subscritores do PlayStation Plus Premium ainda este mês:

Gitaroo Man para a Playstation 4 / Playstation 5