Multa histórica: apanhado a 302 km/h numa estrada limitada a 80 km/h
Os excessos de velocidade continuam a ser uma das principais causas de acidentes rodoviários em todo o mundo. Recentemente um motociclista foi apenhado a 302 km/h numa estrada limitada a 80 km/h e a multa deve ser histórica.
Multa: velocidade registada excedia em mais de 220 km/h o limite legal
A Guardia Civil espanhola identificou um motociclista que circulava a impressionantes 302 km/h numa estrada cujo limite máximo permitido era de apenas 80 km/h.
A infração ocorreu numa via que atravessa uma zona habitada, tornando a situação ainda mais grave. Segundo as autoridades, a velocidade registada excedia em mais de 220 km/h o limite legal estabelecido para aquele troço.
O radar captou o motociclo a uma velocidade considerada extrema, levando à abertura imediata de um processo por crime contra a segurança rodoviária.
Neste caso, o motociclista poderá enfrentar uma pesada multa, a perda da carta de condução durante um longo período e até uma pena de prisão, dependendo da decisão judicial.
As autoridades espanholas recordam que a condução a velocidades tão elevadas reduz drasticamente o tempo de reação do condutor e aumenta exponencialmente a gravidade de qualquer acidente.
É algo que já ando a reparar há algum tempo e não é só em Portugal, as pessoas na estrada andam cada vez mais nervosas e menos atentas e em especial o pessoal das motas anda a arriscar cada vez mais, têm visto a mesma tendência?
Para os motoratos, sabem explicar o porquê desta trend global?
Se for um “jovem”, é apresentações bi anuais na esquadra mais próxima, se se lembrar.
Se não se lembrar tb não faz mal… São jovens e são assim mesmo.