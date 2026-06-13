Multa histórica: apanhado a 302 km/h numa estrada limitada a 80 km/h

Os excessos de velocidade continuam a ser uma das principais causas de acidentes rodoviários em todo o mundo. Recentemente um motociclista foi apenhado a 302 km/h numa estrada limitada a 80 km/h e a multa deve ser histórica.

Multa: velocidade registada excedia em mais de 220 km/h o limite legal

A Guardia Civil espanhola identificou um motociclista que circulava a impressionantes 302 km/h numa estrada cujo limite máximo permitido era de apenas 80 km/h.

A infração ocorreu numa via que atravessa uma zona habitada, tornando a situação ainda mais grave. Segundo as autoridades, a velocidade registada excedia em mais de 220 km/h o limite legal estabelecido para aquele troço.

O radar captou o motociclo a uma velocidade considerada extrema, levando à abertura imediata de um processo por crime contra a segurança rodoviária.

Neste caso, o motociclista poderá enfrentar uma pesada multa, a perda da carta de condução durante um longo período e até uma pena de prisão, dependendo da decisão judicial.

As autoridades espanholas recordam que a condução a velocidades tão elevadas reduz drasticamente o tempo de reação do condutor e aumenta exponencialmente a gravidade de qualquer acidente.