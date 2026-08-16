Primeiro Ferrari Luce vendido por 40 milhões de dólares em leilão

O Ferrari Luce, o primeiro automóvel totalmente elétrico da marca italiana, acaba de atingir um valor absolutamente extraordinário num leilão. O exemplar foi vendido por 40 milhões de dólares (cerca de 34 milhões de euros) durante o leilão da RM Sotheby's em Monterey, nos Estados Unidos.

O valor surpreende ainda mais quando comparado com a estimativa inicial. Antes do leilão, a Ferrari Luce tinha uma avaliação superior a 1,1 milhões de dólares. O preço final acabou por ser mais de 36 vezes superior à estimativa.

Um Ferrari que já nasceu histórico

O exemplar vendido não é uma Luce convencional. Trata-se do chassis 0 (zero), o primeiro exemplar produzido do primeiro Ferrari totalmente elétrico, o que lhe confere um enorme valor histórico para colecionadores.

A unidade foi personalizada através do programa Tailor Made, recebendo uma configuração exclusiva, com pintura Madreperla Semi-Gloss e um interior em pele Perla Le Mans, entre outros elementos específicos.

Apesar do comprador ter pago 40 milhões de dólares, terá de esperar ainda até 2027 para receber o automóvel.

Todo o dinheiro vai para fins solidários

Há ainda uma particularidade importante neste negócio. A Ferrari disponibilizou o automóvel para um leilão de beneficência, sendo que a totalidade das receitas será destinada à Ferrari Foundation.

O dinheiro será utilizado para apoiar futuras iniciativas na área da educação.

Mais caro do que um McLaren F1 GTR

O resultado torna-se ainda mais impressionante quando comparado com outro dos grandes destaques do mesmo leilão.

Um McLaren F1 GTR de 1996, chassis 10R, foi vendido na mesma noite por 34,655 milhões de dólares. O Ferrari Luce acabou, assim, por superar o valor alcançado pelo histórico McLaren em mais de 5 milhões de dólares.

O resultado demonstra que, neste caso, não foi apenas o automóvel que esteve em causa. O facto de ser o primeiro Ferrari elétrico e de possuir o chassis número zero transformou esta Luce numa peça com um significado especial para o futuro da Ferrari.