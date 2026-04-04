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GTA 6 em risco? Take-Two corta equipa de IA em fase crítica para a Rockstar Games

· Inteligência Artificial 13 Comentários

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Autor: Rui Neto

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  1. says:
    4 de Abril de 2026 às 15:34

    Eles não precisam de IA pá. Fazem tudo à antiga com as mãos na massa. Ninguém quer ouvir os NPCs a dizer “great question, let’s break it down into steps”.

    Responder
  2. Gringo Bandido says:
    4 de Abril de 2026 às 16:00

    O mundo será um sítio melhor se este jogo não for lançado nunca.

    Responder
    • FOSS says:
      4 de Abril de 2026 às 17:08

      Sem dúvida. Mas… quem disse que eles querem um mundo melhor?
      Eles = todos (jogadores e empresa)

      Responder
      • Gringo Bandido says:
        4 de Abril de 2026 às 17:26

        Nem é preciso filosofar muito sobre o assunto, só o tempo que desperdiçam a “serem criminosos” no jogo e que nunca mais vão recuperar dava para viver no mundo real com memórias reais e a aperfeiçoar competências úteis.
        Ao mesmo tempo não me iludo porque sei que será um grande sucesso este jogo mas a que custo? meditem sobre isso.

        Responder
        • bst says:
          4 de Abril de 2026 às 19:07

          Claro que sim. Competências de Gen AI e vibe coding. É isso que as empresas querem para o “amanhã” até chegarem à conclusão de que os clientes não querem isso. Até a jogar solitário aproveitas melhor o tempo que a tirar certificações sobre a “inteligência” artificial.
          Meditamos sobre isso todos os dias. Não são precisas filosofias do “só desperdiçam tempo nos joguinhos”. Conversa de “chefe” com pouca consideração pelos outros.

          Responder
          • Gringo Bandido says:
            4 de Abril de 2026 às 20:42

            Referia-me a competências sociais e até ter mais empatia ou conseguir prestar atenção a algo real mas tinhas que vir fazer a tua propaganda.
            Expor miudos ou adolescentes a este tipo de violência de degeneração enquanto os cérebros ainda não estão completamente formados vai ter consequências e depois choram todos e não vão conseguir ignorar.

          • maxim says:
            4 de Abril de 2026 às 23:13

            sem um Deus na cabeça das pessoas tudo torna-se fútil. Vais querer algo ‘real’ para que se tudo acaba e é como se nunca tivesse acontecido? criticar alguém por não querer algo ‘real’, o que quer que isso signifique para ti, acaba por ser uma opinião enviasada porque uma pessoa a jogar é algo real.

    • Hugo says:
      4 de Abril de 2026 às 19:48

      Náo sejas hipócrita.
      Ambos sabemos que papaste todo o tipo de conteúdo para maiores de idade, seja guerra, sexo, ou terror e jamais te vais queixar que isso te tornou neste velho do restelo LOLOL

      Responder
      • Gringo Bandido says:
        4 de Abril de 2026 às 20:31

        Imaginamos que tinhas 100% razão que eu tinha papado esse conteúdo todo, ainda assim seria uma vantagem porque era uma perspectiva de alguém que viveu por dentro do fenómeno e percebeu que não vale mesmo o tempo e energia, há coisas mais interessantes. Neste caso é mesmo a sabedoria de alguem que tenta ver de modo objectivo as coisas e percebe para onde nos leva, um futuro mais violento, amoral e vazio de sentido. A minha preocupação é mesmo com os mais jovens nem tanto com os adultos esses já deviam ter juízo mas não têm… senão faziam diferente.

        Responder
  3. bst says:
    4 de Abril de 2026 às 19:04

    Esqueceram-se de mencionar que a equipa de IA foi “posta a andar” porque treinaram a IA que os substitui, fazendo essa equipa já não ser necessária. Não tem nenhuma ciência nem teoria por trás. É só isso. O jogo vai continuar a ter AI slop e não só. Lembrem-se que quem fez a saga Grand Theft Auto ser o que é hoje, já nenhuma pessoa trabalha na Take Two/Rockstar.

    Vai ser interessante de ver a desilusão da geração que este jogo será, depois de praticamente 3 billions (ainda falta o valor do marketing) e 13 anos de desenvolvimento.

    Responder
  4. Ricardino says:
    5 de Abril de 2026 às 16:12

    Parece a história do chocolate. IA para reduzir custos mas o consumidor final paga o mesmo ou mais caro. Um sucesso financeiro !

    Responder

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