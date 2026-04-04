GTA 6 em risco? Take-Two corta equipa de IA em fase crítica para a Rockstar Games

A Take-Two Interactive, empresa-mãe da conceituada Rockstar Games, procedeu recentemente ao despedimento de Luke Dicken, o responsável máximo pela sua divisão de inteligência artificial (IA), juntamente com vários membros da sua equipa.

As contradições na estratégia de IA de Strauss Zelnick

A notícia foi avançada após uma publicação de Dicken na rede social LinkedIn, onde este expressou o seu desapontamento pelo fim do ciclo na empresa. Segundo o antigo diretor, o grupo de trabalho dedicava-se ao desenvolvimento de tecnologia de ponta para apoiar a criação de videojogos, com especial foco em aprendizagem automática e na geração procedimental de conteúdos.

Até ao momento, a Take-Two optou por não comentar oficialmente estas dispensas, mantendo o silêncio sobre o número exato de colaboradores afetados por esta reestruturação.

Esta decisão surge num contexto curioso, uma vez que a administração da Take-Two tem sido uma defensora pública das ferramentas de IA gerativa. O diretor executivo da empresa, Strauss Zelnick, afirmou anteriormente que esta tecnologia serviria para aumentar a eficiência e reduzir custos, chegando mesmo a prever um impacto positivo no volume de emprego global.

Na visão de Zelnick, o aumento da produtividade tecnológica acabaria por fomentar o crescimento do Produto Interno Bruto e, consequentemente, a criação de novos postos de trabalho. Estes recentes cortes parecem, no entanto, seguir uma direção oposta a esse discurso otimista.

Futuro da inovação em pleno desenvolvimento de GTA 6

Embora seja prematuro afirmar que a Take-Two está a abandonar os seus investimentos em IA - uma vez que a indústria tem registado vagas sucessivas de despedimentos em diversas áreas - o momento escolhido é digno de nota.

A empresa encontra-se atualmente a finalizar a produção de Grand Theft Auto VI, um título que promete ser um sucesso financeiro.

Com o lançamento desta sequela no horizonte, seria de esperar que a multinacional dispusesse de margem financeira suficiente para manter as suas divisões de experimentação tecnológica e inovação.

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