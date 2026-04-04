GTA 6 em risco? Take-Two corta equipa de IA em fase crítica para a Rockstar Games
A Take-Two Interactive, empresa-mãe da conceituada Rockstar Games, procedeu recentemente ao despedimento de Luke Dicken, o responsável máximo pela sua divisão de inteligência artificial (IA), juntamente com vários membros da sua equipa.
As contradições na estratégia de IA de Strauss Zelnick
A notícia foi avançada após uma publicação de Dicken na rede social LinkedIn, onde este expressou o seu desapontamento pelo fim do ciclo na empresa. Segundo o antigo diretor, o grupo de trabalho dedicava-se ao desenvolvimento de tecnologia de ponta para apoiar a criação de videojogos, com especial foco em aprendizagem automática e na geração procedimental de conteúdos.
Até ao momento, a Take-Two optou por não comentar oficialmente estas dispensas, mantendo o silêncio sobre o número exato de colaboradores afetados por esta reestruturação.
Esta decisão surge num contexto curioso, uma vez que a administração da Take-Two tem sido uma defensora pública das ferramentas de IA gerativa. O diretor executivo da empresa, Strauss Zelnick, afirmou anteriormente que esta tecnologia serviria para aumentar a eficiência e reduzir custos, chegando mesmo a prever um impacto positivo no volume de emprego global.
Na visão de Zelnick, o aumento da produtividade tecnológica acabaria por fomentar o crescimento do Produto Interno Bruto e, consequentemente, a criação de novos postos de trabalho. Estes recentes cortes parecem, no entanto, seguir uma direção oposta a esse discurso otimista.
Futuro da inovação em pleno desenvolvimento de GTA 6
Embora seja prematuro afirmar que a Take-Two está a abandonar os seus investimentos em IA - uma vez que a indústria tem registado vagas sucessivas de despedimentos em diversas áreas - o momento escolhido é digno de nota.
A empresa encontra-se atualmente a finalizar a produção de Grand Theft Auto VI, um título que promete ser um sucesso financeiro.
Com o lançamento desta sequela no horizonte, seria de esperar que a multinacional dispusesse de margem financeira suficiente para manter as suas divisões de experimentação tecnológica e inovação.
Leia também:
Eles não precisam de IA pá. Fazem tudo à antiga com as mãos na massa. Ninguém quer ouvir os NPCs a dizer “great question, let’s break it down into steps”.
Ahaaahahahah
Lol
O mundo será um sítio melhor se este jogo não for lançado nunca.
Sem dúvida. Mas… quem disse que eles querem um mundo melhor?
Eles = todos (jogadores e empresa)
Nem é preciso filosofar muito sobre o assunto, só o tempo que desperdiçam a “serem criminosos” no jogo e que nunca mais vão recuperar dava para viver no mundo real com memórias reais e a aperfeiçoar competências úteis.
Ao mesmo tempo não me iludo porque sei que será um grande sucesso este jogo mas a que custo? meditem sobre isso.
Claro que sim. Competências de Gen AI e vibe coding. É isso que as empresas querem para o “amanhã” até chegarem à conclusão de que os clientes não querem isso. Até a jogar solitário aproveitas melhor o tempo que a tirar certificações sobre a “inteligência” artificial.
Meditamos sobre isso todos os dias. Não são precisas filosofias do “só desperdiçam tempo nos joguinhos”. Conversa de “chefe” com pouca consideração pelos outros.
Referia-me a competências sociais e até ter mais empatia ou conseguir prestar atenção a algo real mas tinhas que vir fazer a tua propaganda.
Expor miudos ou adolescentes a este tipo de violência de degeneração enquanto os cérebros ainda não estão completamente formados vai ter consequências e depois choram todos e não vão conseguir ignorar.
sem um Deus na cabeça das pessoas tudo torna-se fútil. Vais querer algo ‘real’ para que se tudo acaba e é como se nunca tivesse acontecido? criticar alguém por não querer algo ‘real’, o que quer que isso signifique para ti, acaba por ser uma opinião enviasada porque uma pessoa a jogar é algo real.
Náo sejas hipócrita.
Ambos sabemos que papaste todo o tipo de conteúdo para maiores de idade, seja guerra, sexo, ou terror e jamais te vais queixar que isso te tornou neste velho do restelo LOLOL
Imaginamos que tinhas 100% razão que eu tinha papado esse conteúdo todo, ainda assim seria uma vantagem porque era uma perspectiva de alguém que viveu por dentro do fenómeno e percebeu que não vale mesmo o tempo e energia, há coisas mais interessantes. Neste caso é mesmo a sabedoria de alguem que tenta ver de modo objectivo as coisas e percebe para onde nos leva, um futuro mais violento, amoral e vazio de sentido. A minha preocupação é mesmo com os mais jovens nem tanto com os adultos esses já deviam ter juízo mas não têm… senão faziam diferente.
Esqueceram-se de mencionar que a equipa de IA foi “posta a andar” porque treinaram a IA que os substitui, fazendo essa equipa já não ser necessária. Não tem nenhuma ciência nem teoria por trás. É só isso. O jogo vai continuar a ter AI slop e não só. Lembrem-se que quem fez a saga Grand Theft Auto ser o que é hoje, já nenhuma pessoa trabalha na Take Two/Rockstar.
Vai ser interessante de ver a desilusão da geração que este jogo será, depois de praticamente 3 billions (ainda falta o valor do marketing) e 13 anos de desenvolvimento.
Parece a história do chocolate. IA para reduzir custos mas o consumidor final paga o mesmo ou mais caro. Um sucesso financeiro !