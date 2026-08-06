ShipShaper promete transformar o jogador num mestre da construção naval

ShipShaper, o novo projeto de Tomas Sala que vimos aqui, criador de The Falconeer e Bulwark: Falconeer Chronicles, aposta na criatividade sem limites e até permite exportar embarcações para impressão 3D e outros videojogos. Venham saber mais...

A Wired Productions e o produtor independente Tomas Sala anunciaram que ShipShaper será lançado em Steam Early Access no próximo dia 3 de setembro de 2026. A data foi revelada durante a apresentação de abertura do Six One Demo Days, marcando mais um passo na parceria de longa duração entre o estúdio e o criador holandês, responsável por títulos como The Falconeer e Bulwark: Falconeer Chronicles.

Ao contrário da maioria dos jogos centrados em embarcações, ShipShaper não desafia os jogadores a combater em alto-mar nem a gerir frotas complexas. O objetivo é bastante mais simples, mas igualmente ambicioso: oferecer uma ferramenta intuitiva que permita criar qualquer tipo de navio, desde pequenas embarcações de pesca até gigantescos navios de guerra, submarinos ou projetos completamente extravagantes que nunca sairiam de um estaleiro convencional.

A filosofia por detrás do projeto passa por eliminar as barreiras normalmente associadas à modelação tridimensional. Em vez de interfaces complicadas ou do uso de grelhas rígidas, os jogadores moldam as suas criações através de ferramentas acessíveis, esticando, dobrando e ajustando as diferentes formas, de maneira natural.

O resultado será uma experiência que pretende ser relaxante e criativa, permitindo que qualquer pessoa dê vida às suas ideias, independentemente da experiência com software de design.

A versão em Early Access irá expandir significativamente a demonstração atualmente disponível no Steam. Além de finalmente permitir colocar as embarcações na água e navegá-las, serão introduzidas novas armas históricas, torres, diferentes sistemas de propulsão, tipos de velas, iluminação, elementos decorativos e ferramentas de construção mais flexíveis, oferecendo ainda mais liberdade para criar embarcações únicas.

Mas a criatividade não termina dentro do jogo. Uma das funcionalidades mais interessantes de ShipShaper é a possibilidade de transportar as criações para fora do próprio título. Uma vez concluído o desenho de um navio, os jogadores poderão colocá-lo em garrafas decorativas ou pequenos dioramas artesanais para criar autênticas peças de coleção digitais. Também será possível exportar os modelos para utilização em Bulwark: Falconeer Chronicles, integrá-los noutros projetos criativos ou prepará-los para impressão em 3D através de software especializado, desde que o modelo seja compatível com o método de impressão escolhido.

Outra característica pouco comum é a licença comercial gratuita disponibilizada por Tomas Sala. Os modelos criados em ShipShaper podem ser utilizados tanto em projetos pessoais como comerciais, permitindo que criadores independentes, modders e pequenos estúdios integrem as suas embarcações noutros videojogos ou produções digitais. Segundo o criador, alguns destes modelos já começaram inclusivamente a aparecer em jogos independentes.

O desenvolvimento do jogo tem sido fortemente influenciado pela comunidade. Muitas das funcionalidades atualmente previstas nasceram diretamente das sugestões feitas pelos jogadores através do servidor oficial de Discord de Tomas Sala, incluindo diversos elementos históricos adicionados ao sistema de construção. A chegada ao Early Access pretende precisamente aprofundar esta colaboração, permitindo que o feedback da comunidade ajude a definir as próximas funcionalidades e conteúdos.

Para Tomas Sala, esta interação representa a essência do projeto. O criador afirma que, apesar de adorar construir navios, a verdadeira magia acontece quando entrega as ferramentas aos jogadores e estes conseguem imaginar criações completamente inesperadas. É precisamente essa liberdade criativa que pretende continuar a alimentar durante todo o período de acesso antecipado.

Com uma abordagem descontraída, ferramentas intuitivas e uma forte aposta na criatividade da comunidade, ShipShaper procura posicionar-se como muito mais do que um simples videojogo. Trata-se de uma verdadeira oficina digital onde qualquer pessoa pode experimentar ideias, criar embarcações únicas e até utilizá-las fora do jogo, seja em projetos profissionais, impressão 3D ou noutros mundos virtuais.

O lançamento de ShipShaper em Steam Early Access está marcado para 3 de setembro de 2026, enquanto a demonstração gratuita continua disponível para todos os jogadores que queiram experimentar esta original proposta antes da estreia oficial.