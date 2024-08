BMW quer convencê-lo a deixar os motores de combustão: app mostra como é ter um elétrico

Pelas estradas, há muitos condutores que não se deixaram convencer pelos carros elétricos, impondo vários entraves à sua adoção. Para desmistificar alguns mitos, a BMW adicionou um novo recurso à sua aplicação: os proprietários que conduzem um carro com motor de combustão poderão simular a condução de um veículo totalmente elétrico.

A nova função de Análise de Veículo Elétrico da aplicação MyBMW permite aos clientes que conduzem um BMW com motor de combustão simular a adequação de um modelo totalmente elétrico ao seu perfil de condução pessoal.

Os veículos elétricos já podem ser perfeitamente incorporados na rotina diária de muitos clientes - só que a maioria deles ainda não o experimentou. A Análise de Veículos Elétricos da nossa aplicação ajuda os nossos clientes a fazer um julgamento informado na sua escolha do sistema de condução.

Explicou Dirk Wiedmann, vice-presidente sénior de Direção e Estratégia de Vendas, Digitalização.

Por forma a realizar a simulação, o cliente deve, dentro da app, selecionar um modelo BMW elétrico como veículo alternativo. Depois de o seu modelo com motor de combustão ter efetuado pelo menos 200 viagens e percorrido uma distância de 2000 quilómetros, a análise mostrará claramente o número de viagens que poderiam ter sido efetuadas com o veículo elétrico selecionado com um único carregamento.

A ferramenta de decisão visa "combater a ansiedade relativamente à autonomia e às preocupações sobre a praticidade quotidiana dos veículos totalmente elétricos, que ainda hoje prevalecem", conforme lamenta a BMW, num comunicado de imprensa.

Para a simulação, a aplicação da BMW utiliza os dados de condução reais do modelo com motor de combustão, gerados pela função "As minhas viagens". Graças a esta base de dados individual, a Electric Vehicle Analysis é capaz de fornecer ao cliente uma base sólida para decidir qual o tipo de condução a escolher no seu próximo veículo.

O objetivo da BMW é que a funcionalidade cresça, no futuro, e sejam adicionadas avaliações do tempo em que os veículos não estão a ser utilizados e das viagens de longa distância, combinadas com informações sobre as instalações de carregamento e o tempo necessário para completá-lo.

Para utilizar a Análise de Veículos Elétricos, os clientes devem ter um BMW com motor de combustão e o Sistema Operativo BMW 7 ou posterior e também consentir que os seus dados de condução sejam utilizados para efeitos da análise.

Além de esta nova funcionalidade, a BMW carregou a sua app com várias outras, que procuram esbater a ansiedade associada à adoção de carros elétricos.