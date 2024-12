Há poucos meses no mercado automóvel, Xiaomi vendeu mais carros elétricos do que a Toyota

A Xiaomi estreou-se na indústria automóvel há poucos meses, estando, desde então, a recolher os frutos do sucesso do seu modelo elétrico. A entrada foi de tal forma impressionante que a marca chinesa, conhecida pelos smartphones e outros gadgets, vendeu mais carros elétricos do que a Toyota, no último trimestre.

A China é o principal mercado mundial de veículos elétricos, sendo importante para uma série de fabricantes ocidentais. Com a chegada de uma nova vaga de concorrência interna, no entanto, os líderes nacionais como a BYD e a Geely estão a expandir-se para novos mercados.

Conforme temos acompanhado, as fabricantes de automóveis chinesas estão a tornar-se verdadeiramente importantes no panorama global de carros elétricos, à medida que se expandem para o estrangeiro, visando crescer.

A corroborar este crescimento, metade dos 10 principais líderes mundiais de vendas de carros elétricos são, pela primeira vez, chineses.

Segundo novos dados da MarkLines, citados pelo Nikkei Asia, foram vendidos 2,52 milhões de veículos elétricos em 55 mercados globais no terceiro trimestre deste ano.

BYD triunfa no setor dos carros elétricos

A Tesla ocupou o primeiro lugar com 432.000 veículos vendidos entre julho e setembro, num aumento de 2% relativamente ao ano passado.

Depois, em segundo lugar, posiciona-se a BYD, que teve um forte impulso, com as vendas do terceiro trimestre a aumentarem 9% para 424.000 unidades. Assinado por esta fabricante chinesa, o Seagull foi o carro mais vendido, na China, com quase 41.000 unidades vendidas só em agosto.

Numa estreia impressionante, a Xiaomi vendeu mais carros elétricos do que a Toyota, no último trimestre, após ter lançado o seu primeiro modelo há poucos meses, a 28 de março de 2024.

Aliás, o top 20 não inclui qualquer empresa japonesa, sendo estas algumas das mais atrasadas na transição para os carros elétricos. A Nissan ficou em 22.º lugar, com 34.000 unidades vendidas, e a Toyota e a Honda ficaram em 23.º e 24.º lugar, respetivamente.

De acordo com a AlixPartners, espera-se que as marcas chinesas controlem mais de um terço do mercado global de carros elétricos até 2030.

Entretanto, há fabricantes de automóveis dos Estados Unidos e da Europa a perderem terreno: a Volkswagen caiu dois lugares, para 5.º, depois de as vendas terem caído 17% no terceiro trimestre, para 170.000 unidades; e a Stellantis e a Mercedes saíram ambas do top 10, com vendas a caírem mais de 20%.

