Pixel Buds Pro 2: nova geração de auscultadores com IA da Google

Depois de conhecermos o Pixel 9 e o Pixel Watch 3, é hora da Google revelar as novidades no campo do áudio. Assim, trouxe os Pixel Buds Pro 2, a sua nova geração de auscultadores Inteligentes, que recorre à IA para oferecer o melhor som.

O primeiro chip Tensor nuns buds

Os Pixel Buds Pro 2 foram meticulosamente concebidos para oferecer o máximo conforto. O resultado é um design que se adapta de forma perfeita e segura, proporcionando uma experiência de utilização agradável durante todo o dia. A Google também se preocupou em melhorar o desempenho e a eficiência, tornando os auscultadores 27% mais pequenos e mais leves graças à integração do chip Tensor A1.

Além do conforto, os Pixel Buds Pro 2 oferecem uma série de características inovadoras. O estabilizador ajustável garante um encaixe firme durante a atividade física, enquanto o chip Tensor A1 proporciona um processamento de áudio avançado e inteligência artificial para um cancelamento de ruído duas vezes mais eficaz e chamadas cristalinas.

Querem ser os auriculares mais confortáveis

A tecnologia Silent SealTM 2.0 adapta-se ao seu ouvido e ao ambiente em tempo real, cancelando uma vasta gama de ruídos, incluindo frequências mais elevadas.

Os amantes da música irão apreciar a arquitetura acústica melhorada, que oferece graves potentes, agudos suaves e um som premium. As chamadas nítidas foram melhoradas para reduzir o ruído de fundo e melhorar a voz do interlocutor, mesmo em ambientes desafiantes. A Detecção de Conversas pausa a música e activa o modo Transparência automaticamente quando começa a falar, proporcionando uma interacção natural.

Já não precisa de tirar os auriculares para falar

A praticidade também é um destaque, com a localização precisa dos auscultadores e da caixa de carregamento através do serviço Localizar o meu dispositivo e a troca automática de áudio entre dispositivos ligados. Para os utilizadores de dispositivos Pixel, a integração é perfeita, com características únicas e uma experiência otimizada.

Em síntese, os Pixel Buds Pro 2 representam um salto significativo em termos de conforto, tecnologia e inteligência, consolidando a posição da Google na vanguarda da inovação em áudio pessoal. Os novos Pixel Buds Pro 2 vão estar disponíveis para venda nas lojas a partir de 26 de setembro e vão ter um PVP de 249 euros.