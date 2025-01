Microfone falha nas chamadas do WhatsApp? É um bug conhecido e sem solução

Muitos utilizadores usam o WhatsApp de forma diária e necessitam dele para muito mais do que simples conversas de texto. As chamadas ganharam espaço e são já usadas constantemente. Curioso é um bug conhecido e que bloqueia o microfone. A causa deste problema está identificada, mas insiste em não ser resolvida. Descubra mais e como se proteger.

O WhatsApp é uma das aplicações mais usadas, mas funciona em centenas de telefones e dispositivos diferentes. Por isso é lógico que, ocasionalmente, surja um grande bug. Um dos mais desconcertantes é aquele que desliga o microfone a meio de uma chamada, para não poder falar. Por enquanto não há solução, embora saibamos o que a causa, pelo que pode ser evitada.

Este bug do WhatsApp que o deixa sem palavras no meio de uma chamada já está presente há algum tempo. Mas, por algum motivo, ainda não foi resolvido. Isto acontece em todas as marcas de telefones Android, sem nenhuma delas é poupada. Não tem a ver com o hardware, mas sim com o sistema operativo ou com a própria aplicação do WhatsApp.

De acordo com este tópico da OnePlus, a falha também ocorreu em smartphones Google, Motorola, Sony e Samsung, entre outros. É muito chato porque, quando se fica sem microfone na chamada, não se consegue dizer à outra pessoa o que se passa e não há escolha a não ser desligar.

Os utilizadores tentaram diferentes métodos, incluindo desinstalar a aplicação WhatsApp e reinstalá-la, mas o problema rapidamente retorna. Felizmente, foi detetado o que provoca a desativação do microfone. Se, a meio de uma chamada, mudar para outra aplicação para realizar outras tarefas ou o ecrã entrar no modo de suspensão, é isso que desativa o microfone.

Nem sempre acontece, é um bug raro, talvez por isso muitas pessoas não o conheçam. Mas, se isso acontecer, já se sabe o que fazer. Não deve mudar de aplicação a meio da chamada, nem deixar o ecrã desligar. Se existir uma falha destas no WhatsApp, não há forma de recuperar o microfone. Isto, exceto, desligando a chamada. Quando o liga novamente, é ativado novamente.

O melhor que se pode fazer é comunicar a falha ao serviço técnico do WhatsApp. Só se um número suficiente de utilizadores se queixar é que se conseguirá resolver o problema. A falha do microfone que desliga a meio da chamada do WhatsApp está ativa há algum tempo. Os utilizadores devem evitar a multitarefa durante uma chamada e certificar-se de que o ecrã não se desliga para evitar isso.