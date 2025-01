Chegou o TikTok do Governo português! E isso é bom?

As redes sociais são hoje dos melhores meios de comunicação para chegar aos mais diversos segmentos. O "velho" Facebook continua a ter muito força, mas há outras redes que têm tido um crescimento enorme. Recentemente o Governo português criou uma conta no TikTok.

Canal do TikTok do Governo com apresentação oficial dia 21 de janeiro

"Agora temos canal oficial no TikTok para te mostrar como o Governo trabalha para o futuro do nosso país. Segue-nos para ficares a par de tudo o que impacta a tua vida, o teu futuro e o futuro de Portugal!". É assim que é apresentado no novo canal social no TikTok do Governo português.

Mas calma! Não se trata apenas de mais uma rede social. A entrada no TikTok vai ter apresentação oficial dia 21 de janeiro, tal como indica uma publicação na rede social chinesa. Para quem quiser seguir o Governo no TikTok poderá fazê-lo aqui.

De relembrar que esta sexta-feira passada, o Supremo Tribunal dos Estados Unidos da América (EUA) confirmou uma lei que obriga à venda do TikTok. A aplicação de partilha de vídeos deverá ser proibida no Estados Unidos, dentro de dois dias, se não houver acordo de venda.