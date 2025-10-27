Luta contra a IPTV ganha aliado de peso! UEFA junta-se à Amazon, Netflix e Apple TV

Os últimos meses têm mostrado um ataque direto à IPTV e até aos seus utilizadores. Este cenário tem um novo player, com a UEFA a juntar-se à repressão dos fornecedores piratas de IPTV para jogos de futebol gratuito. A organização junta-se à Amazon, Netflix e Apple e quer assim lutar contra este fenómeno que se sabe trazer grandes prejuízos.

UEFA junta-se à Amazon, Netflix e Apple TV

A luta contra a IPTV tem ganho tração e força. Agora ganhou um aliado de peso. A UEFA acaba de se juntar à luta contra a pirataria em centenas de plataformas de streaming. A maior entidade reguladora do futebol na Europa juntou-se à Aliança para a Criatividade e Entretenimento (ACE) para travar a pirataria dos jogos em direto. Este é o primeiro grande grupo europeu a aderir à organização sediada nos EUA.

Algumas medidas tomadas pelas principais ligas de futebol europeias, como as conhecidas proibições de IPTV ilegal, têm sido ineficazes. A pirataria causa milhares de milhões de prejuízos à UEFA todos os anos. Agor alterou a sua estratégia no combate às plataformas piratas de jogos de futebol gratuitos.

A Aliança para a Criatividade e Entretenimento tornou-se uma das maiores organizações anti-pirataria do mundo. Gigantes do streaming como a Amazon, Apple TV, Netflix e Paramount Global juntaram-se à ACE para combater este problema global e acabar com a IPTV.

Luta contra a IPTV ganha aliado de peso

Esta decisão surge num momento complexo para a UEFA. Algumas competições, como a Liga dos Campeões, podem chegar à Netflix e à Prime Video, o que seria histórico em muitos países, onde o mercado é dominado por canais que há muitos anos fazem a transmissão destes conteúdos..

As plataformas de streaming podem diversificar o seu conteúdo com foco no futebol com a transferência dos direitos da Liga dos Campeões a partir da época 2027/2028. A UC3, empresa de gestão de direitos da UEFA e dos clubes, está a considerar um concurso simultâneo nos cinco principais mercados europeus: França, Alemanha, Itália, Espanha e Reino Unido.

A agência americana Relevent está a gerir o processo de licenciamento depois de ter adquirido a exclusividade da TEAM Marketing, parceira de longa data da UEFA, no ano passado. A entidade que tutela o futebol europeu espera ultrapassar os 5 mil milhões de euros com a venda dos direitos às plataformas de streaming.