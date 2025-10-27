Microsoft aposta no medo e traça cenário catastrófico para quem ficar no Windows 10

Todos sabem e têm presente o problema de segurança que o Windows 10 se pode tornar. O fim do suporte leva a que as atualizações deixem de existir e o sistema fique exposto. Ainda que existam algumas soluções, a Microsoft parece agora apostar no medo e traça um cenário catastrófico para quem ficar no Windows 10. Será que vai ser mesmo assim?

Cenário catastrófico para quem ficar no Windows 10

A Microsoft lançou um novo alerta de segurança para dar conta de todos os graves riscos de segurança de continuar a utilizar o Windows 10 após o fim do suporte oficial. Nesse mesmo alerta, a empresa pede aos utilizadores e organizações que atualizem para o Windows 11. Esta é a solução aparentemente para todos os problemas que possam estar para acontecer.

Poucos dias após o fim do suporte ao Windows 10, a Microsoft emitiu um sério alerta aos utilizadores e empresas que ainda não migraram para o Windows 11. A empresa revela que manter o antigo sistema operativo pode levar a uma verdadeira catástrofe de cibersegurança para quem optar por ignorar atualizações e novas medidas de proteção.

Isto foi detalhado num novo post no blog Windows for Business, onde explicam os riscos de operar com software sem suporte. Segundo a Microsoft, não receber atualizações significa não só trabalhar com um sistema desatualizado, mas também um que está diretamente desprotegido contra vulnerabilidades que possam ser exploradas por atacantes.

Microsoft aposta no medo para levar às atualizações

Curiosamente, não mencionam o programa Extended Service Update (ESU), do qual os utilizadores que decidiram continuar com o Windows 10 já usufruem. Também não mencionam o Microsoft Defender, que, apesar do fim do suporte, continuará a receber atualizações. Isto durante algum tempo para fornecer um certo nível de segurança aos computadores que ainda utilizam o sistema operativo anterior.

O relatório cita dados internos que indicam que 90% dos ataques de ransomware ocorrem em dispositivos não geridos ou com controlos de segurança mal configurados. "Os cibercriminosos não precisam de arrombar a sua fechadura mais forte. Só precisam de esperar que deixe uma janela aberta. Com o fim do suporte ao Windows 10, os atacantes sabem que muitas empresas ficarão para trás", observa a empresa.

Para as empresas, a Microsoft alerta que os custos de um ataque a uma infraestrutura sem suporte são muito mais elevados. Somam-se tempos de recuperação mais longos e um maior impacto na reputação. Por isso, recomendam auditar os ambientes empresariais, reforçar as defesas temporárias e planear uma migração imediata para as plataformas modernas, destacando os benefícios do Windows 11.