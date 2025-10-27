Microsoft aposta no medo e traça cenário catastrófico para quem ficar no Windows 10
Todos sabem e têm presente o problema de segurança que o Windows 10 se pode tornar. O fim do suporte leva a que as atualizações deixem de existir e o sistema fique exposto. Ainda que existam algumas soluções, a Microsoft parece agora apostar no medo e traça um cenário catastrófico para quem ficar no Windows 10. Será que vai ser mesmo assim?
Cenário catastrófico para quem ficar no Windows 10
A Microsoft lançou um novo alerta de segurança para dar conta de todos os graves riscos de segurança de continuar a utilizar o Windows 10 após o fim do suporte oficial. Nesse mesmo alerta, a empresa pede aos utilizadores e organizações que atualizem para o Windows 11. Esta é a solução aparentemente para todos os problemas que possam estar para acontecer.
Poucos dias após o fim do suporte ao Windows 10, a Microsoft emitiu um sério alerta aos utilizadores e empresas que ainda não migraram para o Windows 11. A empresa revela que manter o antigo sistema operativo pode levar a uma verdadeira catástrofe de cibersegurança para quem optar por ignorar atualizações e novas medidas de proteção.
Isto foi detalhado num novo post no blog Windows for Business, onde explicam os riscos de operar com software sem suporte. Segundo a Microsoft, não receber atualizações significa não só trabalhar com um sistema desatualizado, mas também um que está diretamente desprotegido contra vulnerabilidades que possam ser exploradas por atacantes.
Microsoft aposta no medo para levar às atualizações
Curiosamente, não mencionam o programa Extended Service Update (ESU), do qual os utilizadores que decidiram continuar com o Windows 10 já usufruem. Também não mencionam o Microsoft Defender, que, apesar do fim do suporte, continuará a receber atualizações. Isto durante algum tempo para fornecer um certo nível de segurança aos computadores que ainda utilizam o sistema operativo anterior.
O relatório cita dados internos que indicam que 90% dos ataques de ransomware ocorrem em dispositivos não geridos ou com controlos de segurança mal configurados. "Os cibercriminosos não precisam de arrombar a sua fechadura mais forte. Só precisam de esperar que deixe uma janela aberta. Com o fim do suporte ao Windows 10, os atacantes sabem que muitas empresas ficarão para trás", observa a empresa.
Para as empresas, a Microsoft alerta que os custos de um ataque a uma infraestrutura sem suporte são muito mais elevados. Somam-se tempos de recuperação mais longos e um maior impacto na reputação. Por isso, recomendam auditar os ambientes empresariais, reforçar as defesas temporárias e planear uma migração imediata para as plataformas modernas, destacando os benefícios do Windows 11.
Ops está a correr mal o plano da Microsoft de empurrar todos para uma conta Microsoft ou pagar pelas ESU.
A Microsoft tem toda a razão e eu estou extremamente agradecido à Microsoft ! Por isso a maquina que tinha o Windows 10 passou a ter o Linux ! Obrigado Microsoft, agora o problema está resolvido com o Linux ! 😉
Eu tb fiz o mesmo e estou 100% satisfeito, apesar de tb ter instalado o enterprise.
Até agora não tive qualquer problema no Linux: máquina muito mais rápida, todo o hardware configurado e as aplicações que utilizava no windows foram substituidas com sucesso.
O Linux passou a ser o OS principal e a partição do windows vou usar só para situações pontuais.
Porquê ficar com o 10, se o 11 é melhor?
Porque como a propria Microsoft indica, o Hardware não é companivel e não se responsabilizam por danos. Tendo maquinas em bom estado de funcionamento vamos comprar novas só para ter o windows 10 com um template em cima?
Para quem trabalha com windows (não estou a falar de quem faz contas no excel), é muitos mais complicado encontrar as opções que já eram faceis no W10. Até a porcaria de mudar um IP tornou-se complicado.
Porque não é 600000% dos humanos, que podem pagar 500 a 700000 euros, a cada 5 anos, por hardware novo, apesar de as redes sociais mostrarem que 600000%, dos humanos, faz isso, a cada 30 meses.
Ainda pior, a nível empresarial. Muito hardware, não tem suporte, para novos SO. Para se usar, é preciso investir milhões (dezenas de milhões), além de centenas, de milhões, em formação, para novo software e hardware. E as vantagens são… negativas. Além de pagar mais, é preciso gastar, MUITO mais, em consumíveis. Um carregador, de tintas, de hoje, dá para 15%, do que dava, um carregador produzido em 2002 e custa 6 vezes mais.
Eu não atualizo o Windows 10 desde 2023. Funciona tudo na perfeição, nada de vírus nem outras tretas e o melhor ainda, nada de extras inúteis de IA da Microsoft. É só ter cuidado quando se anda pela internet.
Pronto, vamos morrer todos.
Uuuiiii, cheio de medo ! 73 postos trabalho em migração para linux !!! Os custos da migração em W11, hardware, softw,…, permite reforço em; infraestrutura de rede, segurança e servidores !
1000000% dos utilizadores online, dizem estar a fazer isso… é estranho como não aparecem 60000000 milhões, de máquinas, a usar Linux, a cada segundo, na internet.
Estou com o Win10 LTSC com dual boot Zorin OS e tenho recebido actualizações do windows e do Defender e ainda tenho alguns aninhos com esta versão para me adaptar ao Linux (e quiçá este melhorar também um pouco)
O Windows 7 ainda recebe actualizações de “Remoção de software malicioso” e ainda é possível actualizar o Security Essentials manualmente, e o Firefox ainda actualiza a versão 115 ESR.
Não é mais seguro ficar no Win10 do que ir para o 7?
O Win10 deixou este mês de receber actualizações, já o Win7 deixou de receber há 5 anos. E a compatibilidade com outros programas é maior, por enquanto o Win10 ainda todos os programas são feitos para serem compatíveis com Win10 e Win11.
WhiteHat 2019. 68 sistemas operativos (maioria Linux) e 463 hackers. Ao final, do 2 minuto, 67 tinham sido invadidos e controlados. O 68 sobreviveu por 2 horas e 3 minutos… não usava Windows 10 ou 11. Usava Windows 98SE. Segurança 0%, como diz?