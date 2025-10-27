PplWare Mobile

Microsoft aposta no medo e traça cenário catastrófico para quem ficar no Windows 10

· Segurança 14 Comentários

Autor: Pedro Simões

  1. Tug@Tek says:
    27 de Outubro de 2025 às 09:22

    Ops está a correr mal o plano da Microsoft de empurrar todos para uma conta Microsoft ou pagar pelas ESU.

  2. José Maria Oliveira Simões says:
    27 de Outubro de 2025 às 09:24

    A Microsoft tem toda a razão e eu estou extremamente agradecido à Microsoft ! Por isso a maquina que tinha o Windows 10 passou a ter o Linux ! Obrigado Microsoft, agora o problema está resolvido com o Linux ! 😉

    • Gaitas, Bill Gaitas says:
      27 de Outubro de 2025 às 11:08

      Eu tb fiz o mesmo e estou 100% satisfeito, apesar de tb ter instalado o enterprise.
      Até agora não tive qualquer problema no Linux: máquina muito mais rápida, todo o hardware configurado e as aplicações que utilizava no windows foram substituidas com sucesso.
      O Linux passou a ser o OS principal e a partição do windows vou usar só para situações pontuais.

  3. Zacarias says:
    27 de Outubro de 2025 às 09:28

    Porquê ficar com o 10, se o 11 é melhor?

    • hjfghjfghj says:
      27 de Outubro de 2025 às 10:26

      Porque como a propria Microsoft indica, o Hardware não é companivel e não se responsabilizam por danos. Tendo maquinas em bom estado de funcionamento vamos comprar novas só para ter o windows 10 com um template em cima?
      Para quem trabalha com windows (não estou a falar de quem faz contas no excel), é muitos mais complicado encontrar as opções que já eram faceis no W10. Até a porcaria de mudar um IP tornou-se complicado.

    • Manuel da Rocha says:
      27 de Outubro de 2025 às 11:55

      Porque não é 600000% dos humanos, que podem pagar 500 a 700000 euros, a cada 5 anos, por hardware novo, apesar de as redes sociais mostrarem que 600000%, dos humanos, faz isso, a cada 30 meses.
      Ainda pior, a nível empresarial. Muito hardware, não tem suporte, para novos SO. Para se usar, é preciso investir milhões (dezenas de milhões), além de centenas, de milhões, em formação, para novo software e hardware. E as vantagens são… negativas. Além de pagar mais, é preciso gastar, MUITO mais, em consumíveis. Um carregador, de tintas, de hoje, dá para 15%, do que dava, um carregador produzido em 2002 e custa 6 vezes mais.

  4. says:
    27 de Outubro de 2025 às 09:32

    Eu não atualizo o Windows 10 desde 2023. Funciona tudo na perfeição, nada de vírus nem outras tretas e o melhor ainda, nada de extras inúteis de IA da Microsoft. É só ter cuidado quando se anda pela internet.

  5. Zorro says:
    27 de Outubro de 2025 às 09:49

    Pronto, vamos morrer todos.

  6. TiagoR says:
    27 de Outubro de 2025 às 10:21

    Uuuiiii, cheio de medo ! 73 postos trabalho em migração para linux !!! Os custos da migração em W11, hardware, softw,…, permite reforço em; infraestrutura de rede, segurança e servidores !

    • Manuel da Rocha says:
      27 de Outubro de 2025 às 11:56

      1000000% dos utilizadores online, dizem estar a fazer isso… é estranho como não aparecem 60000000 milhões, de máquinas, a usar Linux, a cada segundo, na internet.

  7. Pedro Ferreira says:
    27 de Outubro de 2025 às 10:46

    Estou com o Win10 LTSC com dual boot Zorin OS e tenho recebido actualizações do windows e do Defender e ainda tenho alguns aninhos com esta versão para me adaptar ao Linux (e quiçá este melhorar também um pouco)

  8. Filipe says:
    27 de Outubro de 2025 às 11:19

    O Windows 7 ainda recebe actualizações de “Remoção de software malicioso” e ainda é possível actualizar o Security Essentials manualmente, e o Firefox ainda actualiza a versão 115 ESR.

    • Pedro Ferreira says:
      27 de Outubro de 2025 às 11:44

      Não é mais seguro ficar no Win10 do que ir para o 7?
      O Win10 deixou este mês de receber actualizações, já o Win7 deixou de receber há 5 anos. E a compatibilidade com outros programas é maior, por enquanto o Win10 ainda todos os programas são feitos para serem compatíveis com Win10 e Win11.

      • Manuel da Rocha says:
        27 de Outubro de 2025 às 12:01

        WhiteHat 2019. 68 sistemas operativos (maioria Linux) e 463 hackers. Ao final, do 2 minuto, 67 tinham sido invadidos e controlados. O 68 sobreviveu por 2 horas e 3 minutos… não usava Windows 10 ou 11. Usava Windows 98SE. Segurança 0%, como diz?

