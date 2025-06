OVHcloud substituirá Microsoft e Google? Cloud europeia será escolha de Bruxelas

A agenda “America First” da administração Trump representa sérias ameaças à infraestrutura digital da Europa. A Comissão Europeia está, por isso, a procurar alternativas às tecnologias americanas. No campo da Cloud, a OVHcloud pode beneficiar disso ao substituir a Microsoft e a Google.

Escolha da Cloud para a Comissão Europeia estará tomada

As empresas europeias assim cada vez mais ativas. O desejo declarado da Comissão Europeia de se livrar das tecnologias americanas beneficiará vários nomes grandes do velho continente, a começar pela OVHcloud. Bruxelas estará em negociações avançadas com o grupo francês de especialistas em cloud para substituir gradualmente os serviços de cloud fornecidos pelo Microsoft Azure.

As discussões estão de facto em curso, tanto com a Comissão como com outras instituições e organizações públicas e privadas que estudam projetos de migração para uma nuvem soberana. Isto foi confirmadow por um porta-voz da OVHcloud. A Comissão Europeia já tem um contrato com a empresa, mas ainda não foi tomada uma decisão final sobre a retirada total do Azure.

O objetivo da Comissão Europeia é duplo. Em primeiro lugar, obter um maior controlo sobre os dados e a infraestrutura digital. Espera-se que outras empresas beneficiem disto, como a Scaleway (França), a Aruba (Itália) e a IONOS (Alemanha), sendo consideradas potenciais alternativas.

OVHcloud será a escolha para substituir a Microsoft

Em segundo lugar, o executivo europeu espera influenciar as administrações nacionais a fazerem o mesmo nos seus concursos públicos. Isso marcaria uma verdadeira rutura com o domínio dos gigantes digitais americanos e a adoção de uma estrutura focada na Europa, com as vantagens óbvias.

Esta iniciativa de Bruxelas faz parte da estratégia Eurostack para promover as soluções de cloud europeias. É facilitada pelo facto de os dois departamentos responsáveis ​​pela tecnologia digital na Comissão (DG CNECT e DG DIGIT) estarem agora sob a supervisão de uma única comissária, Henna Virkkunen, responsável pela soberania tecnológica.

Obviamente, este pode ser um desafio difícil de engolir para os gigantes americanos, que tentam desajeitadamente conquistar a simpatia de Donald Trump, ao mesmo tempo que se afastam dele o mais possível para atrair clientes europeus. Um ato de equilíbrio que a Microsoft tentou recentemente, com diferentes graus de sucesso.