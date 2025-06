Google acaba com o suporte do Chrome em duas versões antigas do Android

O Chrome é um dos padrões do Android e a Google quer manter este cenário. Procura dar sempre as melhores novidades e garantir o melhor para o seu sistema. Agora, para garantir o melhor para todos, resolveu acabar com o suporte do Chrome em duas versões antigas do Android.

Fim do suporte do Chrome nestas versões do Android

O Google Chrome é o browser mais utilizado atualmente, com a concorrência bem atrás. O browser que se usa acaba por ser muitas vezes uma questão de preferência e familiaridade, mas todos os fornecedores estão a tentar superar-se uns aos outros na disputa por mais quota de mercado.

Recentemente, a Google afirmou que o Chrome está mais rápido do que nunca, enquanto a Microsoft o Edge é melhor no bloqueio de anúncios do que o Google. Apesar de todos estes fatores, o Chrome detém uma quota de mercado significativa, mesmo em sistemas antigos. Agora, a Google anunciou que está a terminar o suporte ao Chrome em duas versões antigas do Android.

Numa breve publicação no seu blog, a Google anunciou que está a deixar de suportar o Chrome no Android 8 Oreo e no Android 9 Pie. Isto vai acontecer com a versão 139 do browser prevista para ser lançada a 5 de agosto. Atualmente, a versão estável do Chrome é a 137, o que significa que o Chrome 138 será a última versão do browser a suportar estes sistemas operativos mais antigos.

Uma medida necessária por parte da Google

Na prática, isto significa que o Chrome exigirá o Android 10.0 ou superior nas plataformas móveis para receber futuras atualizações. Embora o browser continue a funcionar em versões mais antigas do Android, estas não receberão atualizações, o que significa que ficarão inseguras e vulneráveis ​​a ameaças.

Como esperado, a Google recomendou que os utilizadores de sistemas mais antigos migrassem para pelo menos o Android 10. Só assim vão continuar a receber atualizações no Chrome. Embora a empresa não tenha declarado o motivo da decisão, esta tem provavelmente a ver com a diminuição de utilizadores destas versões antigas do Android. Há ainda a ambição da Google de fazer com que mais pessoas atualizem para versões mais recentes do seu sistema.

É importante notar que o Android 8 foi lançado em agosto de 2017 e recebeu o seu patch de segurança final em outubro de 2021. Entretanto, o Android 9 foi lançado ao público em agosto de 2019 e recebeu a sua atualização final em janeiro de 2022. Assim, e em retrospetiva, a Google já suportava o Chrome para estas versões antigas muito depois de elas próprias terem chegado ao fim do suporte.