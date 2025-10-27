A OpenAI entrou na guerra dos browsers na passada semana com o lançamento do seu ChatGPT Atlas com IA. Este browser foi lançado com diversas funcionalidades que se baseiam fortemente nos modelos de linguagem da empresa. Com aparentes atualizações a serem preparadas, surgem agora a informações de que a OpenAI prepara ainda mais novidades para o ChatGPT Atlas.

Mais novidades a caminho do ChatGPT Atlas

A barra lateral do ChatGPT pode ser aberta em qualquer página web para o ajudar a resumir conteúdo ou analisar dados. O Modo Agente, que permite que a inteligência artificial interaja com os sites através de si, é outra função essencial, permitindo delegar tarefas diretamente. Também pode aceder ao ChatGPT a partir de qualquer campo de texto, e o browser utiliza um recurso de memória para recuperar informações entre sessões.

Apesar de vir com um chatbot LLM de última geração e outras funcionalidades "avançadas", ainda faltam algumas funcionalidades básicas do browser. Por exemplo, não há suporte para perfis de utilizador, um padrão para separar as contas profissionais e pessoais.

O browser também não suporta extensões, o que significa que os seus gestores de palavras-passe favoritos não funcionarão. Outras características em falta incluem o agrupamento de separadores para organização e a disponibilidade entre plataformas.

OpenAI quer criar o melhor browser da Internet

Agora, a OpenAI confirmou que trabalha em muitas destas omissões. Numa publicação no X, Adam Fry, Líder de Produto da OpenAI para a Atlas, partilhou uma lista de prioridades a curto prazo. Reconheceu que a equipa se tem dedicado "a melhorar o sistema" desde o lançamento. As correções planeadas incluem suporte para vários perfis, grupos de separadores, um bloqueador de anúncios opcional e um seletor de modelos na barra lateral.

Outras sugestões dos utilizadores incluem tornar o Modo Agente sensível ao contexto, para que saiba quando oferecer ajuda, e reabrir automaticamente os separadores fixados ao reiniciar. E, talvez o mais óbvio, as pessoas estão a clamar por suporte multiplataforma para Windows e Android, que Fry confirmou serem "críticos", mas "esforços maiores".

Gostem-se ou não, parece que os browsers com IA vieram para ficar. Basicamente, todos os principais browsers (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge) estão a incorporar a IA de alguma forma. Mas temos visto empresas mais pequenas, como a Vivaldi, a nadar contra a maré, recusando-se a incorporar a IA para proteger as escolhas dos utilizadores. Outro exemplo recente é o browser Tor (um fork do Firefox) que remove as funcionalidades de IA e ML que estão presentes no código original do Firefox, citando preocupações com a privacidade.