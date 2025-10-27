OpenAI prepara ainda mais novidades para o ChatGPT Atlas
A OpenAI entrou na guerra dos browsers na passada semana com o lançamento do seu ChatGPT Atlas com IA. Este browser foi lançado com diversas funcionalidades que se baseiam fortemente nos modelos de linguagem da empresa. Com aparentes atualizações a serem preparadas, surgem agora a informações de que a OpenAI prepara ainda mais novidades para o ChatGPT Atlas.
Mais novidades a caminho do ChatGPT Atlas
A barra lateral do ChatGPT pode ser aberta em qualquer página web para o ajudar a resumir conteúdo ou analisar dados. O Modo Agente, que permite que a inteligência artificial interaja com os sites através de si, é outra função essencial, permitindo delegar tarefas diretamente. Também pode aceder ao ChatGPT a partir de qualquer campo de texto, e o browser utiliza um recurso de memória para recuperar informações entre sessões.
Apesar de vir com um chatbot LLM de última geração e outras funcionalidades "avançadas", ainda faltam algumas funcionalidades básicas do browser. Por exemplo, não há suporte para perfis de utilizador, um padrão para separar as contas profissionais e pessoais.
O browser também não suporta extensões, o que significa que os seus gestores de palavras-passe favoritos não funcionarão. Outras características em falta incluem o agrupamento de separadores para organização e a disponibilidade entre plataformas.
We've received incredible feedback since launching our new browser, ChatGPT Atlas, yesterday. We're really focused on building the best product for all of you, and since launch, the team has been heads down making it better.
In the spirit of transparency, these are the very… pic.twitter.com/UzQSqcxwpj
— Adam Fry (@adamhfry) October 23, 2025
OpenAI quer criar o melhor browser da Internet
Agora, a OpenAI confirmou que trabalha em muitas destas omissões. Numa publicação no X, Adam Fry, Líder de Produto da OpenAI para a Atlas, partilhou uma lista de prioridades a curto prazo. Reconheceu que a equipa se tem dedicado "a melhorar o sistema" desde o lançamento. As correções planeadas incluem suporte para vários perfis, grupos de separadores, um bloqueador de anúncios opcional e um seletor de modelos na barra lateral.
Outras sugestões dos utilizadores incluem tornar o Modo Agente sensível ao contexto, para que saiba quando oferecer ajuda, e reabrir automaticamente os separadores fixados ao reiniciar. E, talvez o mais óbvio, as pessoas estão a clamar por suporte multiplataforma para Windows e Android, que Fry confirmou serem "críticos", mas "esforços maiores".
Gostem-se ou não, parece que os browsers com IA vieram para ficar. Basicamente, todos os principais browsers (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge) estão a incorporar a IA de alguma forma. Mas temos visto empresas mais pequenas, como a Vivaldi, a nadar contra a maré, recusando-se a incorporar a IA para proteger as escolhas dos utilizadores. Outro exemplo recente é o browser Tor (um fork do Firefox) que remove as funcionalidades de IA e ML que estão presentes no código original do Firefox, citando preocupações com a privacidade.