Microsoft afinal recua e o Office continuará a funcionar no Windows 10 após 2025

As medidas que a Microsoft tem tomado para que o Windows 10 seja abandonado têm mudado ao longo do tempo. Se inicialmente eram brandas, agora chegam ao ponto de retirar o Office deste sistema. Curiosamente, esta última medida era para avançar e agora a Microsoft recuou e afinal, o Office continuará a funcionar no Windows 10 após 2025.

O Office continuará a funcionar no Windows 10 após 14 de outubro, quando o suporte do sistema terminar. Isto contradiz o que a Microsoft disse há alguns dias. É uma situação complicada para a empresa. Há poucos dias, a Microsoft publicou um documento a anunciar que o Office deixaria de funcionar no Windows 10 em outubro.

Mas esta declaração foi eliminada e indica agora que o Office, ou Microsoft 365, como é agora chamado, permanecerá ativo após outubro. O que aconteceu para mudar de ideias, está relacionado com o suporte do Windows 10 terminar a 15 de outubro de 2025.

Isto significa que o sistema operativo não receberá mais patches de segurança, pelo que continuar a utilizá-lo será um risco. Há poucos dias, a Microsoft divulgou um comunicado, que foi apagado, mas ainda pode ser encontrado, onde diz: “As aplicações Microsoft 365 deixarão de ser suportadas após 14 de outubro de 2025 em dispositivos Windows 10. Para utilizar as aplicações Microsoft 365 no seu dispositivo, terá de atualizar para o Windows 11.”

É preciso lembrar que o Office, enquanto nome comercial da Microsoft, já não existe. As suas aplicações foram integradas no Microsoft 365 e agora tem esse nome. Este anúncio, compreensivelmente, irritou muitos utilizadores do Office, que não têm qualquer intenção de atualizar para o Windows 11 no Dia do Juízo Final (15 de outubro).

Assim, e como se verificou, a Microsoft apagou a declaração original e substituiu-a por outra, que diz: “O suporte do Windows 10 terminará a 14 de outubro de 2025. Após essa data, se executar o Microsoft 365 num dispositivo Windows 10, as aplicações continuarão a funcionar como antes.”

A Microsoft ameaçou desativar o Office no Windows 10, mas recuou e agora diz que vai continuar a funcionar. Será interessante ver o que acontece nos próximos meses, se este número de utilizadores do Windows 10 não diminuir. Há quem avance que perto da data limite, o Windows 10 acabará por receber uma nova vida e suporte por mais algum tempo.