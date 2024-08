Google Pixel Watch 3: desempenho e estilo agora em dois tamanhos

A Google apresentou também o novo Pixel Watch 3, a sua mais recente proposta no campo dos smartwatches. Este vem renovar-se, e traz uma novidade: chega finalmente em dois tamanhos, para conquistar ainda mais utilizadores.

Este smartwatch que une desempenho e estilo surge agora em dois tamanhos: 41 mm e 45 mm. Com uma área de ecrã ativo maior e o ecrã Actua de última geração, o Pixel Watch 3 oferece uma experiência visual nítida e vibrante, mesmo sob luz solar intensa.

Corrida avançada e monitorização completa

O Pixel Watch 3 oferece funcionalidades avançadas para os corredores, desde a criação de rotinas personalizadas até à análise detalhada da forma de corrida. A integração com o Fitbit Premium e a IA da Google proporcionam recomendações personalizadas com base em dados individuais.

A nova monitorização da disposição e da carga cárdio conduzem a uma melhor rotina de treino. O Resumo matinal do Fitbit oferece um panorama completo das métricas de saúde e fitness, permitindo um planeamento diário eficaz.

Integração com o Ecossistema Google e bateria de longa duração

O Pixel Watch 3 integra-se perfeitamente no ecossistema Google, com funcionalidades como o controlo da câmara do telemóvel Pixel, o acesso ao Google Maps offline e muito mais.

Já a bateria de longa duração oferece até 24 horas de utilização com o ecrã sempre ligado e até 36 horas no modo de Poupança de bateria, sem comprometer as funcionalidades essenciais. O carregamento rápido garante mais tempo de utilização e menos tempo no carregador.

Design intemporal e opções de personalização

Com um design circular icónico e fabricado com alumínio 100% reciclado, o Pixel Watch 3 está disponível em diversas cores clássicas e modernas. A variedade de pulseiras permite a personalização de acordo com o estilo e as necessidades de cada utilizador.

O Pixel Watch 3 inclui 6 meses de Fitbit Premium, oferecendo acesso a estatísticas detalhadas, recomendações personalizadas e conteúdo de treino exclusivo.

Preços e outras novidades

Uma campanha promocional decorrerá na compra do equipamento e terá para oferecer aos consumidores 50€ de oferta em produtos hardware. Este smartwatch estará disponível para venda nas lojas a partir de 10 de setembro.