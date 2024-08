Google revelou o Pixel 9 e o Pixel 9 Pro! A magia do Pro agora vem em dois tamanhos

A Google acabou de revelar os seus novos smartphones. Falamos dos Pixel 9, Pixel 9 Pro e Pro XL, os smartphones mais poderosos da empresa até à data. É hora de conhecer com detalhe o que estas novas propostas oferecem.

Pixel 9 Pro: totalmente Pro e pura magia

Com um design elegante e sofisticado, o Pixel 9 Pro apresenta-se em dois tamanhos de ecrã, 6,3" e 6,8", para se adaptar às preferências do utilizador.

Equipado com o novo processador Tensor G4 e 16 GB de RAM, o Pixel 9 Pro foi concebido para tirar o máximo partido da IA, oferecendo funcionalidades inovadoras para fotos e vídeos, além de assistência inteligente ao longo do dia.

O sistema de câmara do Pixel 9 Pro é o mais avançado alguma vez criado pela Google, com uma câmara tripla traseira profissional, uma câmara frontal de 42 MP e funcionalidades profissionais de alta qualidade. O zoom de alta resolução está agora disponível para vídeos, e a Otimização de vídeo permite melhorar os vídeos para a resolução 8K.

O ecrã Super Actua oferece cores realistas mesmo sob luz solar direta, e a bateria de longa duração garante que o telemóvel dura o dia todo. O Pixel 9 Pro XL oferece o carregamento mais rápido alguma vez visto num Pixel.

Pixel 9: inovação e elegância no seu bolso

A Google apresentou também o Pixel 9, um smartphone com um design totalmente novo e elegante. Com a premiada câmara Pixel, inclui uma lente principal de 50 MP e uma nova câmara Ultrawide de 48 MP.

O processador Tensor G4 e a RAM de 12 GB garantem um desempenho impressionante e funcionalidades de IA avançadas. O ecrã Actua de 6,3 polegadas é 35% mais brilhante que o do modelo anterior, com um brilho máximo de 2700 nits.

O Pixel 9 foi concebido para durar, com Gorilla Glass Victus 2 à frente e atrás, além de uma bateria de maior capacidade que oferece carregamento rápido e autonomia para o dia todo.

Design refinado e sustentável

Tanto o Pixel 9 como o Pixel 9 Pro apresentam um novo design moderno que destaca a icónica câmara Pixel. O formato esculpido oferece um perfil fino e maior durabilidade, além de se ajustar perfeitamente à mão.

Gemini: o seu assistente de IA integrado

O Gemini, o assistente de IA integrado, ajuda a impulsionar as suas ideias. Basta premir e segurar o botão de ligar/desligar para começar a escrever, planear, aprender e muito mais. O Gemini pode encontrar informações nas apps da Google para ajudar a fazer planos.

Pode também conversar com o Gemini para obter mais informações ou agir de acordo com o que vê no ecrã. É ainda possível tirar uma fotografia e usar o Gemini para receber respostas a perguntas.

O Pixel 9 Pro inclui o plano IA Google One Premium, que oferece acesso ao Gemini Advanced sem custos adicionais durante o primeiro ano. Com este plano, tem acesso a funcionalidades de IA ainda mais poderosas e pode experimentar o Gemini diretamente nos seus produtos Google favoritos, como o Gmail e o Docs, para resumir mensagens não lidas e documentos.

Câmaras criadas para captar a melhor imagem

O Pixel 9 Pro possui o sistema de câmara mais avançado alguma vez visto num Pixel. A câmara tripla traseira permite criar fotografias e vídeos de nível profissional, mesmo em condições de pouca luz ou a longas distâncias. O Zoom de alta resolução oferece uma vasta gama de zoom e está agora disponível para vídeos.

Além do Vídeo noturno melhorado, a Otimização de vídeo pode melhorar vídeos até à resolução 8K. A câmara frontal de 42 MP oferece a maior resolução alguma vez vista num Pixel, permitindo selfies perfeitas mesmo com pouca luz.

Já a premiada câmara Pixel do Pixel 9 inclui uma lente principal de 50 MP para fotografias e vídeos deslumbrantes em qualquer condição de iluminação ou a longas distâncias. A nova câmara Ultrawide de 48 MP com Macrofoco permite captar detalhes incríveis em grande plano. A câmara frontal tem agora focagem automática para selfies ainda mais nítidas.

Edição de fotografia mágica

Com o Editor mágico, é possível fazer edições complexas com facilidade. A IA pode alterar fundos, mover objetos e sugerir o melhor recorte com apenas alguns toques. A função Adiciona-me, que será lançada em breve como pré-visualização no Pixel 9, garante que todos aparecem na fotografia, combinando magicamente duas fotografias tiradas em sequência.

Concebidos para durar

Os smartphones Pixel 9 foram concebidos para durar e tornarem-se mais úteis ao longo do tempo. Com os Pixel Drops, o Pixel recebe automaticamente novas funcionalidades e melhorias. O Pixel 9 e o Pixel 9 Pro incluem 7 anos de atualizações do sistema operativo e de segurança.

Os smartphones são fabricados com materiais reciclados, incluindo um invólucro em alumínio 100% reciclado, e a embalagem é 100% livre de plástico.

Preços e outras novidades

O Pixel 9 Pro e o Pro XL estão disponíveis nas cores Obsidiana, Porcelana, Avelã e Quartzo rosa. Já o Pixel 9 está disponível nas cores Obsidiana, Porcelana, Verde fresco e Peónia.

Preços Pixel 9

Pixel 9 128GB - 919€

Pixel 9 256GB - 1.019€

Na compra de um Pixel 9, as ofertas promocionais estendem-se a:

6 meses Google One Premium 2TB grátis para novos utilizadores Google One

3 meses YouTube Premium grátis para novos utilizadores YT Music/Premium

6 meses Fitbit Premium grátis para novos utilizadores Fitbit Premium

Preços Pixel 9 Pro e Pro XL

Pixel 9 Pro 128GB - 1.119€

Pixel 9 Pro 256GB - 1.219€

Pixel 9 Pro 512 GB - 1.349€

Pixel 9 Pro XL 128 GB - 1.219€

Pixel 9 Pro XL 256 GB - 1.319€

Pixel 9 Pro XL 512 GB - 1.449€

Na compra de um Pixel 9 Pro ou de um Pixel 9 Pro XL, as ofertas promocionais estendem-se a: