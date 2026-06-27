WhatsApp: nova pausa antes de enviar mensagens para números desconhecidos

O WhatsApp continua a reforçar o seu foco na segurança do utilizador com ferramentas concebidas para prevenir fraudes antes que estas ocorram. Vários esquemas envolvendo a aplicação de mensagens foram relatados nos últimos anos. Agora há uma nova proteção que quer alertar os utilizadores e fazê-los pausar e pensar.

Nova pausa antes de enviar mensagens

As práticas de phishing por parte dos criminosos escalaram a tal ponto que estes falsificam informações utilizando IA ou usam táticas de isco para convencer os utilizadores a partilhar dados pessoais. A Meta trabalha para resolver o problema e adicionou uma etapa de pré-verificação numa nova atualização. Trata-se de uma camada de reflexão que surge antes de se iniciar uma conversa com um número desconhecido.

O recurso foi partilhado pelo WaBetaInfo, que explica que se trata de um aviso de confiança, executado antes de se iniciar uma nova conversa com um número desconhecido. Desta forma, ao tentar conversar pela primeira vez com um contacto que não está na agenda, o sistema da plataforma irá imediatamente avisar para "pensar" antes de iniciar essa conversa.

Assim sendo, a plataforma exibe um ecrã intermédio com informações sobre o contacto, incluindo o seu país de origem, se já foi guardou e se partilham algum grupo. Isto permite determinar se ele é confiável. A razão pela qual esta é uma medida de segurança viável é que os burlões costumam aproveitar os momentos em que é preciso agir com rapidez ou urgência, sem pensar muito.

Alerta no WhatsApp para desconhecidos

Isto pelo menos impede que se caia imediatamente num golpe e permite tomar decisões antes de responder. A Meta já o tinha anunciado em agosto de 2025, afirmando que trabalhava em novas formas de prevenir fraudes na aplicação. Ao introduzir um número desconhecido ou ao selecionar um com o qual nunca falou, o WhatsApp realiza uma série de verificações.

O sistema analisa se a informação é fidedigna ou não. Portanto, se houver detalhes que indiquem que pode ser spam ou phishing, o ecrã aparecerá imediatamente. Não será necessário ativar nenhuma função específica nas definições. Após a atualização, a aplicação deverá exibir o aviso automaticamente.

Em todo o caso, a decisão final é do utilizador. Por isso, deve ter extrema cautela com números desconhecidos que apareçam repentinamente na caixa de entrada. Quem não partilhou as informações de contacto destas novas mensagens, se forem de um país que não reconhece ou se solicitarem informações confidenciais, o melhor é ignorar e bloquear.