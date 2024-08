IA veio revolucionar a fotografia e o Reno12 da OPPO já tem disponível o melhor da tecnologia

A Inteligência Artificial está a revolucionar a forma como interagimos com o mundo, e a fotografia não é exceção. A OPPO, sempre na vanguarda da inovação, integra agora poderosas capacidades de IA Generativa na sua nova série Reno12, elevando a experiência fotográfica em smartphones a um patamar inédito.

O Reno12 5G e o Reno12 Pro 5G não são apenas smartphones, são verdadeiros estúdios fotográficos portáteis, equipados com ferramentas que antes só eram possíveis com software de edição profissional.

Esta série de smartphones da OPPO não só oferece características inovadoras, como também as torna acessíveis e intuitivas para todos os utilizadores. Conheça a fundo o funcionamento e as possibilidades do AI Eraser 2.0, do AI Studio e de outras ferramentas disponíveis.

AI Eraser 2.0: Apagar o Passado, Criar o Futuro

O AI Eraser 2.0, ferramenta revolucionária da OPPO, permite a remoção de objetos indesejados das fotos com um simples toque, transformando imagens comuns em obras de arte. Vai além da simples remoção de objetos.

Utiliza algoritmos avançados de IA para analisar a imagem, identificar o objeto indesejado e reconstruir a área circundante de forma inteligente, preenchendo o espaço vazio com texturas e cores que se misturam perfeitamente com o resto da imagem. O resultado é uma fotografia natural, como se o objeto nunca tivesse estado lá.

O AI Eraser 2.0 reconhece diferentes categorias de objetos, desde pessoas e animais de estimação a elementos da paisagem, como árvores e edifícios. A tecnologia proprietária da OPPO garante a precisão do reconhecimento e a eficiência do processo de remoção, proporcionando resultados surpreendentes em poucos segundos.

Com uma interface intuitiva, o AI Eraser 2.0 torna a edição de fotografias acessível a todos. Basta circular o objeto indesejado ou tocar nele para a IA fazer o trabalho mais complicado. Com poucos toques, pode transformar as suas fotografias, removendo distrações e criando composições perfeitas.

AI Studio: a liberdade necessária para a sua Criatividade

O AI Studio da OPPO é mais do que uma ferramenta de edição, é um espaço de expressão artística. Com recursos avançados de IA generativa, permite criar retratos com qualidade profissional, dignos de estúdio, sem sair de casa.

A IA presente analisa a iluminação, o fundo e outros elementos da fotografia para criar retratos com um aspeto profissional. Permite ajustar a intensidade do efeito a aplicar para obter o resultado desejado, desde um toque subtil de melhoramento até uma transformação completa.

Permite dar asas à imaginação, com a criação de avatares digitais e a aplicação de diversos filtros artísticos às fotografias. O AI Studio oferece infinitas possibilidades para explorar a sua criatividade e expressar a sua personalidade através da fotografia.

Também promove a interação social, permitindo convidar amigos para participar em fotografias de grupo, mesmo que não tenham um smartphone OPPO. Basta partilhar um link e todos podem juntar-se à diversão, criando retratos colaborativos e cheios de personalidade.

AI Best Face e AI Clear Face: Retratos de Grupo Perfeitos

Captar o momento ideal em fotografias de grupo pode ser um desafio. O AI Best Face e o AI Clear Face garantem que todos estão no seu melhor em cada fotografia e assim permitem criar memórias de grupo únicas e que vão durar para sempre, com o melhor de cada um.

O AI Best Face identifica e corrige automaticamente os olhos fechados, enquanto o AI Clear Face melhora a nitidez de cada rosto, mesmo daqueles que estão mais afastados da câmara. Com estas ferramentas, cada retrato de grupo torna-se uma lembrança perfeita.

IA na fotografia acessível a todos

Ainda mais interessante é mesmo a facilidade com que os utilizadores podem ter acesso a todas estas ferramentas de IA associadas à fotografia. A OPPO quis democratizar esta oferta e colocou-a na sua nova linha Reno12, que está já acessível e no mercado. Bastará ter um smartphone destes e começar de imediato a explorar.

É a prova de que a IA veio para ficar e para ajudar os utilizadores. Mais do que escrever texto ou resumir ideias, a sua presença na fotografia dá uma liberdade grande e transforma numa verdadeira obra de arte qualquer imagem, em qualquer situação. Com o Reno12, a OPPO soube aproveitar o melhor, tornando a experiência fotográfica única.