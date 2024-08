Tem este Jaguar? Melhor estacionar ao ar livre pois pode pegar fogo

O segmento automóvel está em transformação e as marcas têm vindo a fazer uma aposta natural em veículos elétricos. No entanto, são cada vez mais as notícias sobre carros que se incendeiam por causa das baterias. A Jaguar lançou recentemente um alerta.

Jaguar manda recolher cerca de 3 mil carros

A Jaguar pediu recentemente aos donos de cerca de três mil veículos seus para os estacionarem no exterior e longe de estruturas. De acordo com a marca, as baterias do veículo podem pegar fogo.

Segundo o canal ABC News, o modelo em questão é o I-Pace SUV de 2019 para o qual já foi identificado o problema, mas ainda não há uma solução. As informações indicam que, temporariamente, as baterias destes veículos vão apenas carregar até aos 80% para evitar problemas.

Documentos que foram partilhados pelo National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), o regulador americano, revelam que já se registaram três incidentes com o I-Pace SUV, mas em nenhum houve feridos.

Sabe-se também que as baterias destes veículos são fabricadas na Polónia pela empresa coreana LG. Produtos desta empresa estão em investigação da NHTSA desde 2022, após terem apresentado problemas em veículos de várias marcas.

General Motors, Mercedes-Benz, Hyundai, Stellantis e Volkswagen têm feito recalls desde fevereiro de 2020, a maioria devido a falhas internas na bateria que podem aumentar o risco de incêndios.

Em novembro de 2020, a General Motors iniciou uma série de recalls que envolveram mais de 140.000 Chevrolet Bolt EVs dos anos modelo de 2017 a 2022 devido à "presença simultânea de dois defeitos raros de fabricação na mesma célula de bateria". O defeito causou pelo menos 10 incêndios.

De relembrar também o recall da Toyota, em 2018, que chamou às oficinas mais de um milhão de veículos dos modelos Prius e C-HR devido ao risco de incêndio.