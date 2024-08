Netflix vai deixar de funcionar nestas televisões a partir de setembro

As plataformas de streaming são, hoje, parte da despesa de muitas famílias, que as assinam para assegurar entretenimento, seja na televisão e no computador, ou no tablet e smartphone. Nestas televisões, contudo, a plataforma de streaming deixará de estar disponível, a partir de setembro.

A Netflix já não é o único serviço de streaming de vídeo, mas ainda é uma referência neste mundo, crescendo em número de utilizadores e em receita. De facto, apesar de ter protagonizado algumas mudanças importantes no mundo do streaming de vídeo, marcando o passo para decisões tomadas, entretanto, por concorrentes, a Netflix parece não vacilar.

Se o fim da partilha de passwords não fez com que anulasse a sua subscrição, saiba a plataforma de streaming tem uma mudança preparada para o dia 1 de setembro. O objetivo passará por otimizar recursos e melhorar o desempenho em dispositivos mais modernos.

A partir do próximo mês, todas as televisões fabricadas antes de 2015 deixarão de ser compatíveis com a aplicação da plataforma de streaming.

Segundo a Netflix, esta decisão é necessária para avançar com a tecnologia e deixar para trás dispositivos que já não conseguem oferecer a experiência de utilizador que a empresa pretende proporcionar.

Isto não significa, contudo, que terá de deixar de ver as suas séries e filmes na televisão. Uma das soluções passará por recorrer a dispositivos como o Amazon Fire Stick, Google Chromecast e Roku. Estes funcionam como intermediários entre a sua televisão e o conteúdo.

Em alternativa, pode abrir a plataforma de streaming no computador e conectá-lo à televisão por via de um cabo HDMI.