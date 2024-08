Elon Musk não verga: Starlink dará sinal gratuito enquanto contas estiverem bloqueadas

As divergências entre Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil e Elon Musk agudizam-se. Agora o alvo das sanções é a Starlink. Mas Musk já respondeu: Alexandre de Moraes é um ditador que se faz passar por juiz.

Musk vs Moraes: antes partir que vergar!

Elon Musk, CEO da SpaceX, que detém o serviço de internet Starlink, afirmou que vai fornecer sinal de forma gratuita aos seus utilizadores no Brasil enquanto durar o bloqueio das suas contas bancárias, determinado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

A medida foi tomada para garantir o pagamento de multas aplicadas à rede social X, outra empresa de Musk.

De acordo com o próprio, a empresa não pode receber pagamentos, mas não vai interromper o serviço.

A SpaceX vai fornecer internet gratuitamente para seus utilizadores no Brasil até que esta questão seja resolvida, já que não podemos receber pagamentos, mas não vamos cortar o acesso de ninguém.

Escreveu Elon Musk X.

Starlink não deixará de servir os brasileiros

Musk referiu também que controla 40% da SpaceX (empresa que fornece o sinal da Starlink), e que outros acionistas estão a ser punidos com a determinação do STF.

Ontem, Moraes havia intimado a rede social X a voltar a ter um representante legal no Brasil — para que a empresa possa ser multada conforme determinação do Ministro — ameaçando suspender a rede social caso a ordem não fosse cumprida.

Na quinta-feira passada, a Starlink já havia criticado a decisão, anunciando que iria recorrer. Além disso, acrescentou considerar "inconstitucionais" as punições aplicadas ao X devido a não retirada de perfis.

O ministro quer que as empresas tenham um representante legal no Brasil, caso contrário, as atividades das empresas serão bloquedas do país.