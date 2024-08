O ícone da app do Facebook ficou preto no seu smartphone? Não foi só no seu!

Não há um motivo para ter acontecido, mas deixou os utilizadores confusos. Se foi o seu caso, saiba que várias pessoas reportaram que o ícone da app do Facebook ficou preto, durante a noite passada.

Os utilizadores do Facebook ficaram confusos e não tardaram a preencher a Internet de perguntas. Por algum motivo desconhecido, a Meta mudou o ícone original, na cor azul, para um ícone mais escuro.

O ícone preto foi relatado por inúmeros utilizadores em diferentes dispositivos e sistemas operativos. Embora nem todos tenham experimentado a mudança, aqueles que a notaram recorreram às redes sociais para tentar percebê-la.

Conforme visto pelas redes sociais e, depois, pela imprensa tecnológica, a aparência da aplicação varia ligeiramente, com alguns utilizadores a reportarem um fundo preto com um "F" azul mais claro, e outros a observarem um esquema de cores invertido.

De acordo com o Distractify, eis alguns potenciais motivos para a mudança:

Atualização do iOS 18 : alguns utilizadores sugeriram que a mudança pode estar relacionada com as novas funcionalidades introduzidas no iOS 18, que está atualmente em testes. No entanto, o facto de alguns utilizadores terem experimentado a mudança sem atualizar os seus telefones levanta questões sobre esta teoria.

: alguns utilizadores sugeriram que a mudança pode estar relacionada com as novas funcionalidades introduzidas no iOS 18, que está atualmente em testes. No entanto, o facto de alguns utilizadores terem experimentado a mudança sem atualizar os seus telefones levanta questões sobre esta teoria. Falha na aplicação do Facebook: é possível que o ícone preto seja simplesmente uma falha na própria aplicação do Facebook. Contudo, e caso tenha sido um erro, não foi generalizado.

é possível que o ícone preto seja simplesmente uma falha na própria aplicação do Facebook. Contudo, e caso tenha sido um erro, não foi generalizado. Mudança de cor intencional: Té possível que o Facebook tenha mudado intencionalmente o esquema de cores do ícone, como parte de uma campanha de marketing para o lançamento de uma atualização, ou simplesmente numa tentativa de chamar a atenção dos utilizadores.

No Reddit, o utilizador r/ios perguntou às pessoas sobre a mudança no logótipo do Facebook. Conforme partilhou, a aplicação foi apagada e reinstalada duas vezes, sem resultar em qualquer correção.

Posts from the ios community on Reddit

Além das teorias, outros utilizadores acreditam que se trata, apenas, de algum problema com o Facebook, que será resolvido em breve.

Deste lado, após uma atualização, o ícone da aplicação do Facebook voltou às cores normais.