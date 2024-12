Ligações Starlink no smartphone estão a chegar. EUA já fazem registos para a versão beta

As comunicações por satélite parecem ser o próximo grande salto no que toca às ligações mobile, através dos smartphones que trazemos no bolso. Depois da Apple iniciar o processo de utilização da rede de satélites da GlobalStar, a Starlink está agora em parceria com a T-Mobile oferecendo chamadas e navegação via satélite. Nos EUA já se pode fazer o registo para a versão beta deste plano.

Starlink Diret to Cell fornecerá voz e dados em qualquer parte do mundo

No início desta semana, a T-Mobile anunciou que já se pode registar para fazer o teste beta da conetividade Starlink no seu telemóvel, prevendo-se que os testes reais comecem no início do próximo ano - cerca de dois anos após o anúncio inicial.

Em 2022, a T-Mobile e a SpaceX anunciaram uma parceria para permitir que os clientes da T-Mobile utilizassem os satélites Starlink - num esforço para eliminar zonas mortas para os clientes.

Esta ação exigiu que a SpaceX projetasse novos satélites diretos para as células, mas de acordo com a T-Mobile, agora existem mais de 300 deles em órbita.

No comunicado de imprensa, a T-Mobile anunciou que estes novos satélites Starlink cobrirão mais de 8004.000 km quadrados de terra que não são atualmente servidas por torres de telemóveis.

A SpaceX também continuará a lançar mais destes satélites diretos para as células ao longo do tempo, embora não tenha sido fornecido um calendário para quando haverá um lançamento não beta.

Durante a versão beta, será possível enviar mensagens de texto - com suporte para voz e dados mais tarde.

Qualquer cliente pós-pago da T-Mobile pode inscrever-se, bem como empresas e socorristas. Felizmente, o teste beta não requer um plano de topo de gama.