SpaceX vai iniciar os testes do seu serviço de telefone por satélite

A SpaceX de Elon Musk e a T-Mobile juntaram-se para oferecer serviços de rede móvel à população mundial via satélites Starlink. A parceria foi anunciada em agosto de 2022 e parece estar tudo pronto para começar a ser testado.

As empresas SpaceX e T-Mobile anunciaram em agosto passado um trabalho importante que promete mudar as comunicações em todo o mundo, através da rede de satélites Starlink. O serviço será particularmente útil em áreas sem cobertura de rede móvel, principalmente em situações de emergência.

A SpaceX e a T-Mobile disseram na altura, através de um comunicado de imprensa, que o novo plano teria como objetivo “fornecer cobertura quase completa na maioria dos lugares nos EUA – mesmo em muitos dos locais mais remotos anteriormente inacessíveis por sinais de rede móvel tradicionais”.

Foi também anunciado que o serviço deveria ser lançado este ano, com a T-Mobile a usar o seu espectro de banda média para criar uma nova rede, segundo o CEO da T-Mobile, Mike Sievert. Pretende-se que o sistema funcione com a maioria dos telefones e o serviço de texto será o primeiro a ser lançado.

Agora, parece que tudo está pronto para avançar para testes. Durante um painel na Satellite Conference and Exhibition 2023, o vice-presidente de vendas corporativas da Starlink da SpaceX, Jonathan Hofeller, disse que a empresa tinha planos de "começar a testar" o seu serviço de satélite para telefone este ano. "Vamos aprender muito a fazer - não necessariamente a analisar demais - e a trabalhar com as empresas de telecomunicações".

Não foi dito especificamente com qual Telco SpaceX estava a trabalhar, mas a linha do tempo deve certamente alinhar-se com a visão original de Musk para a parceria com a T-Mobile.

O CEO global da Lynk, Charles Miller, disse que o serviço de telefone via satélite tem potencial para ser a "maior categoria de satélite", e o CEO da Iridium, Matt Desch, vê o serviço de telefone via satélite como apenas o começo. "O satélite deve ligar tudo em todos os lugares", disse ele no evento, imaginando a tecnologia a ligar-se a computadores, veículos e muito mais.