Hoje em dia é mais do que habitual vermos vários carros elétricos em apenas alguns minutos nas estradas pelas quais circulamos e esta é uma tendência que irá destacar-se ainda mais nos próximos anos. E no sentido de atingir as metas climáticas, muitos defendem o fim dos carros a motor, embora haja quem considere essa uma hipótese pouco viável. Assim, na nossa questão semanal queremos que nos diga se acredita no fim dos carros movidos a combustão no futuro. Participe!

Acredita no fim dos carros movidos a combustão no futuro?

Uma das estratégias para que seja alcançada a meta das emissões zero passa pelas alterações no segmento automóvel. Nesse sentido, os carros elétricos acabam por ser a alternativa atual para responder a essa necessidade urgente, sendo que várias marcas já contam com modelos movidos a energia elétrica.

Para além disso, temos visto vários países a delinear alguns objetivos e metas climáticas neste setor, definindo por exemplo um determinado ano para que haja uma maior percentagem de carros elétricos do que os movidos a motor a circular nas estradas.

Alguns especialistas do ambiente consideram que o ideal seria a extinção por completo dos veículos tradicionais que emitem grandes quantidades de CO2 na atmosfera, mas muitos ainda não acreditam que este seja um objetivo com pernas para andar. Uma recente pesquisa do setor automóvel concluiu que apenas 39% dos inquiridos consideram que os veículos elétricos vão dominar o mundo no ano de 2040.

Assim, na nossa questão desta semana queremos então que nos diga se acredita no fim dos carros movidos a combustão no futuro. Pode votar a partir da sondagem que deixámos de seguida.

Participe na nossa questão desta semana

Acredita no fim dos carros movidos a combustão no futuro? Sim.

Não. Ver Resultados Loading ... Loading ...

Obrigado pela vossa participação!

Nesta rubrica colocamos uma questão sobre temas pertinentes, atuais e úteis, de modo a conhecer a opinião e tendências dos nossos leitores no mundo da tecnologia, sobretudo no nosso país.

Deixe-nos então sugestões de temas na caixa de comentários ou envie para marisa.pinto@pplware.com