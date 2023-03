Pesquisa revela que apenas 39% consideram que os elétricos vão dominar em 2040

Cada vez mais se fala dos carros elétricos e ninguém dúvida que eles vieram para ficar e para representar um papel de destaque neste mercado. No entanto, uma recente pesquisa realizada na indústria chegou à conclusão que apenas 39% dos participantes consideram que os carros elétricos vão dominar o setor no ano de 2040.

Há cada vez mais modelos de carros elétricos e esta é uma tendência que se expressa nas estradas por todo o mundo. Ao viajarmos por qualquer local, quase sempre se vê pelo menos um carro movido a energia elétrica.

Estas mudanças fazem parte das metas climáticas dos países onde, por exemplo, nos EUA está definido que em 2030 metade dos novos veículos vendidos no país devem ter emissão zero. Já nalguns países da Europa, o ano de 2040 é o limite para que haja novos veículos movidos a combustão fóssil.

Como tal, as expetativas são que estes automóveis prevalecam no futuro face aos carros movidos a motor. Mas será que isso vai mesmo acontecer?

Ainda há quem duvide que os elétricos vão dominar em 2040

Uma recente pesquisa da indústria automóvel realizada pela ABB Robotics and Automotive Manufacturing Solutions demonstra que ainda existe muito pessimismo no que respeita ao domínio dos carros elétricos no futuro, sendo que apenas 39% dos participantes acreditam que estes veículos vão prevalecer no ano de 2040.

Quando questionados sobre se "é realista mudar para a produção de veículos 100% elétricos para responder às diferentes metas regionais de 2030 a 2040?" apenas 11% não têm dúvidas e responderam que "Sim, definitivamente". Menos de 10% dos entrevistados europeus acreditam que estas metas são realistas, enquanto que essa resposta foi dada por 12% na América do Norte e 17% na Ásia.

Já 28% acreditam que sim, "mas não será fácil" e 40% acreditam que é possível "mas não nas datas previstas". Por sua vez, apenas 18% acreditam que os carros mobidos a combustão nunca irão acabar.

Estas mudanças geram algumas preocupações, nomeadamente o fornecimento de matérias-primas que pode resultar numa escassez das mesmas, a falta de infraestruturas, falta de energia verde, falta de estruturas para carregamento, entre outros fatores.

Pode ver todos os resultados desta pesquisa aqui.