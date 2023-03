Consultório Pplware – Esclareça aqui as suas dúvidas

Esta semana no consultório Pplware temos os seguintes temas para questões colocadas pelos nossos visitantes:

O que se passa com as minhas TVs que não sintonizam bem?

Boa tarde Agradecia que me esclarecessem este bruxedo! 🙂 Tenho 2 TV's

1 smartTV adquirida este ano, Xiaomi L32M6-6AEU

1 smartTV Samsung com 5/6anos. Em casa (Aveiro) e através da mesma antena consigo sintonizar os canais analógicos na TV mais antiga já na Xiaomi apanha-os mas muito mal, com muita "areia". Noutra casa (distrito Guarda), a TV Xiaomi já apanha os canais analógicos decentemente. Enviei a TV para a marca e dizem-me que a TV Xiaomi está boa. Já vi umas noticias a falar que as operadoras NOS/Meo... Estão a cortar o sinal analógico e agora é preciso um descodificador... Confirma—se?

Mas tb entendi que TV's mais recentes não necessitam desse descodificador Agradecia que me tirassem esta dúvida que não estou a entender onde está o problema. Cumprimentos Carlos Almeida

Resposta:

Carlos,

Estamos a falar, portanto, do sinal RF injetado na rede doméstica, proveniente do router no caso de fibra (MEO/NOS/Vodafone) ou proveniente da caixa da rua no caso de ligação híbrida coaxial (NOS). Não sei qual o caso em específico, mas o palpite que passo a dar é generalizado.

Desde a origem do sinal até ao seu destino, há inúmeros fatores que podem condicionar a correta captura, incluindo a capacidade do recetor para o conseguir.

No caso de uma TV recente, e porque a qualidade das ligações é cada vez maior, é natural que não exista tanto ganho no recetor como existia nas TVs CRT, até porque o propósito primário da ligação RF numa TV mais recente é o sinal digital, e não o analógico.

É também possível que a intensidade do sinal analógico varie por zonas, ou por aparelhos, e é natural que a sua difusão não dure por muitos mais anos, por razões óbvias. Uma ligação digital pode conseguir ficar “de pé” em condições que uma analógica teria o ecrã cheio de ruído, o que também poderá ser uma vantagem em instalações mais débeis.

Portanto, não diria que se trate de bruxedo. Trata-se de condições diferentes para aparelhos distintos.

[Respondido por Hugo Cura]

Como posso ativar a pulseira Estou Aqui do meu filho?

Boa noite tenho uma dúvida em relação a validade das pulseiras do Estou aqui. Adquiri uma para o meu filho no festival do panda na maia e a minha duvida é se a tenho de validar ou se é automático? obrigado Catia Dias

Resposta:

Cátia,

De acordo com a informação oficial, só após fazer o registo é que poderia levantar a pulseira numa esquadra da PSP. Dessa forma, garante que a pulseira identifica inequivocamente o seu filho. A menos que, no processo de aquisição da pulseira no local que refere, tenha já feito um registo (antes ou no momento), convém que se certifique que está tudo certo. O melhor local para o fazer é numa esquadra da PSP.

Esclareça todas as dúvidas na página oficial: https://estouaqui.mai.gov.pt/Pages/Home.htm

[Respondido por Hugo Cura]

Que ferramenta usar para me remover dos serviços da Internet?

Boa noite Pplware. Gostava de tirar uma dúvida \ questão. Sigo várias páginas vossas, sei que uma vez publicaram (talvez no ano passado), e agora que pesquiso não encontro. Na Internet só me aparece o "justdelete.me" (que por acaso já tenho essa extensão), ou o "AccountKiller", etc... Vocês tinham recomendado um site, onde colocávamos o nosso e-mail (que teríamos de confirmar via mail, tal ação), e sempre nos avisando em numerário em quantas contas já tinha excluído \ removido. Rui Mesquita

Resposta:

Rui,

Estivemos a validar os nossos arquivos sobre ferramentas para remover subscrições de serviços da Internet e o que mais saltou à vista foi o AccountKiller.

Existem muitos outros na Internet, mas este parece ser suficiente para manter em ordem as subscrições das suas contas.

É simples de usar e bastará escolher o nome do serviço para aceder à zona de desativação das contas, processo que deve seguir depois manualmente.

Com a extensão dedicada ao Chrome, este serviço fica ainda mais simples de usar. Deixamos abaixo o nosso artigo onde pode ler mais sobre esta proposta:

[Respondido por Pedro Simões]

Quando chega a MIUI 14 ao meu smartphone Xiaomi?

Olá Pplware, Vi que há poucos dias a Xiaomi apresentou a MIUI 14 para o mercado global. Esta nova versão está a interessar-me, até porque o meu smartphone parece ser suportado. Claro que fui procurar por esta versão no meu Xiaomi 11 e ainda não a consegui encontrar para instalar. Pergunto assim se este smartphone está mesmo abrangido por essa atualização ou se ficou de fora. Não me parece que seja este segundo caso. Como posso saber o que fazer? Podem ajudar-me? Obrigado, Martin Gonçalves

Resposta:

Martin,

Efetivamente a MIUI 14 foi lançada para o mercado global e está pronta para ser instalada num lote grande de dispositivos.

O seu smartphone está na lista dos que vão receber esta versão, ainda que sem um calendário definido. Há relatos de quem já tenha recebido e, tal como indica, ainda não a receberam.

O que recomendamos é que vá procurando a atualização nos próximos tempos, até que ela surja. A Xiaomi está a fazer a sua disponibilização de forma gradual para evitar problemas ou situações anormais.

[Respondido por Pedro Simões]

Quando posso começar a testar o novo Windows 12 da Microsoft?

Pplware, li os vossos artigos que falam do Windows 12 e fiquei muito curioso sobre o que este vai trazer. Sei que estamos ainda longe de ter acesso a esta versão, mas tenho algumas dúvidas. Esta será novamente gratuita? Que máquinas vão receber? Assim, pergunto se será possível ter acesso a esta versão de forma antecipada e como o fazer. Agradeço tudo o que me puderem revelar. António Santos

Resposta:

António,

O Windows 12 é ainda apenas um rumor que algumas marcas, entre elas a própria Microsoft, estão a revelar de forma muito gradual.

Ainda não existe nenhuma versão ou sequer uma ideia do que poderá trazer como novidades. Como tal, não lhe podemos avançar mais informações, mas assim que surgirem, poderá ler no Pplware.

As recentes mudanças no programa Insider revelaram que vão haver novidades e este será apresentado em breve. Caso queria, poderá aderir a este programa e assim ter acesso antecipado a todas as novidades.

[Respondido por Pedro Simões]

