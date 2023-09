Consultório Pplware – Esclareça aqui as suas dúvidas

Esta semana no consultório Pplware temos os seguintes temas para questões colocadas pelos nossos visitantes:

Que cuidados devo ter na reposição do Windows 11?

Pplware, tenho as seguintes questões relacionadas com a reposição do windows 11: i) se fizer a reposição do windows total a partir do windows, vou manter as aplicações e a "imagem" que tinha quando o pc foi adquirido? Por exemplo aquelas aplicações nativas da marca? Ou terei que as instalar à posteriori? ii) se o pc tiver vindo de um reparador oficial mas com uma nova instalação do windows, no período de garantia, tenho que ter alguns cuidados especiais relacionados com o bitlocker? Por exemplo ter que reinstalar o win11 novamente, pela Windows 11 Media Creation Tool , mas com o mesmo nome no PC que tinha antes de ter ido para reparação? iii) que cuidados ter em geral na reposição (total) do win 11, quanto ao bitlocker, quando este já está a ser usado previamente? Obrigado a todos. Rui Pinto

Resposta:

Rui,

A reposição do Windows 11 é um processo que se quer simples e rápida, com o mínimo trabalho por parte do utilizador. Assim, e com base nas suas questões, vamos tentar ajudar para que possam fazer este processo sem problemas.

Se fizer uma reposição total do Windows, o mais certo é que o fabricante tenha colocado as suas apps dentro das imagens que vão ser usadas. Ainda assim, neste processo, o normal é que sejam removidas as apps todas, sendo depois repostas no primeiro arranque. O principal cuidado que deve ter com o Bitlocker é manter as suas chaves para o poder abrir a qualquer momento que necessite. Caso o PC venha do fabricante, não precisa ter qualquer cuidado com este elemento. Se entender que necessitam garanta apenas que este está ativo e a protegê-lo. No caso de uma reposição total do Windows 11 onde o Bitlocker está ativo, deve ter apenas o cuidado de o desativar antes. Após a reposição, só tem de o voltar a ativar.

Não tem de se preocupar demasiado com este processo, que é simples e rápido. Sempre que necessitar poderá fazê-lo, tendo apenas o cuidado de guardar os seus ficheiros antes.

[Respondido por Pedro Simões]

Ainda consigo usar esta funcionalidade única no Chrome do Android?

Boa tarde caríssimos profissionais, Queria deixar uma questão: É verdade que o Chrome nos androids deixou de ter a funcionalidade presente no vosso post com o link

https://pplware.sapo.pt/smartphones-tablets/android/dica-achou-um-texto-importante-na-internet-chrome-para-android-tem-um-segredo-para-si/ ? Já tentei várias maneiras e isto deixou de estar disponível, sabem o porquê? Já testei em anónimo, já testei normalmente, já testei em vários sites e nada... Grato pela vossa atenção e continuação de um excelente trabalho. Fico a aguardar um feedback vosso, Marco Sousa

Resposta:

Marco,

Como deve calcular, a Google tem muitas funcionalidades no Chrome que elimina sem dar qualquer satisfação aos utilizadores. São muitos testes e opções que por falta de uso acabam por sair do browser de forma silenciosa.

É este o caso da funcionalidade que refere. Testámos essa opção em 3 smartphones Android diferentes e efetivamente já foi removida do Chrome, tal como muitas outras que foram desaparecendo ao longo dos anos.

Assim, e infelizmente, já não poderá aproveitar o que mostrámos e que tanto interesse parece ter levantado.

[Respondido por Pedro Simões]

Como se podem proteger os utilizadores contra o Whiffy Recon?

bom dia Pplware, Então em relação ao Whiffy Recon o que se poderá fazer!? Ou não se sabe ainda e daí não terem acrescentado no texto do link ou post? Saúde, Miguel Louro Antunes

Resposta:

Miguel,

Tal como referido no artigo em que foi apresentado, este é um novo elemento que os hackers vão poder colocar nos seus ataques e assim saber mais sobre o utilizador.

Do lado do utilizador, não haverá muito a fazer caso seja infetado. Este usa funcionalidades abertas do Windows e assim qualquer app pode aceder e consultar. Do lado da Google, que fornece a localização, o problema é o mesmo, com as consultas a serem legitimas.

A solução passas mesmo por proteger os utilizadores e garantir que o Windows apenas fornece os dados do WiFi a apps que estão autorizadas a consultar essa informação, mas isso será complicado de implementar, dada a natureza do sistema.

[Respondido por Pedro Simões]

Consigo apanhar o Wi-Fi do powerline na garagem do prédio?

Boa noite Pplware, Li o vosso artigo sobre adaptadores powerline e fiquei com uma dúvida, conseguirei apanhar sinal de Wi-Fi numa garagem na cave do prédio morando eu num terceiro andar? Se me pudessem elucidar ficaria grato. Artur Laranjeira Obrigado

Resposta:

Olá Artur,

Se o quadro elétrico for o mesmo, pode.

Basta ligar na sua casa, junto ao router, a base do powerline e o outro acessório, pode ligar onde tiver uma tomada e terá a sua internet.

Contudo, e tratando-se de um prédio, o neutro poderá ser comum.

Logo, poderá testar, até porque vai ter quadros elétricos diferentes. O sinal usa o neutro.

[Respondido por Vitor Martins]

