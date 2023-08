Consultório Pplware – Esclareça aqui as suas dúvidas

Esta semana no consultório Pplware temos os seguintes temas para questões colocadas pelos nossos visitantes:

Consigo ligar uns headphones à minha televisão?

Boas pessoal do pplware, Contacto-vos para que me possam ajudar numa situação que, apesar de ainda não ter comprado, pretendo comprar phones sem fio para poder ver televisão à noite sem problemas para com o som ser elevado para os vizinhos. E quando falo ver televisão, falo em jogar computador na tv. Mas aqui reside o problema, visto que a minha televisão tem bluetooth, mas o meu telemóvel deteta a televisão, mas a televisão não deteta o telemóvel. A minha televisão é uma Hisense 55A7100F. Questões para que possam comprar uns phones e usufruir do som no sofá visto ter esse problema com o meu telemóvel: Posso comprar os phones e automaticamente a tv conecta a eles?

Tenho que fazer alguma mudança no tipo de som a "sair" para os phones?

Tenho que comprar algum acessório bluetooth para ligar via usb na tv? Gostava que me ajudassem nesse sentido para não estar a comprar uns phones e não usufruir dos mesmos. Grande abraço a toda a equipa do pplware. Obrigado, Tiago Viana

Resposta:

Olá Tiago,

Quando um dispositivo bluetooth está visível para ser emparelhado, também está visível o tipo de dispositivo que é. Ou seja, a TV não detecta (ou não mostra) o telemóvel, porque na verdade só está à espera de se ligar com equipamentos de som (auscultadores, colunas, barras, etc).

Posso comprar os phones e automaticamente a tv conecta a eles?

Tenho que fazer alguma mudança no tipo de som a "sair" para os phones?

A questão da ligação automática pode depender do software da TV e de uma possível opção para que isso possa acontecer. No entanto, de qualquer das formas, seria simples estabelecer a ligação.

Tenho que comprar algum acessório bluetooth para ligar via usb na tv?

Se a TV tem bluetooth, está já garantida a via de ligação.

De facto, em qualquer compra que façamos, há sempre a possibilidade de, por qualquer razão, não ficarmos devidamente servidos, ou de o produto não ser adequado ao propósito. Podemos sempre devolver.

[Respondido por Hugo Cura]

Que se passa com a minha ligação ao operador de televisão?

Boa tarde. Não sei se é possível um pequeno esclarecimento que penso simples.. Meti fibra Meo este mês na nova moradia. Com as mesmas tvs, no apartamento antigo, via na cozinha na mesma TV ligada directamente por coaxial.. Agora na nova moradia, pelo mesmo coaxial, não apanho sinal algum. Isto porque na casa antiga via os 6 ou 7 canais sem qq box... Muito obg Atentamente, Cláudio Miguel

Resposta:

Olá Cláudio,

Resta saber se tinha o mesmo operador na casa antiga. Provavelmente não.

Com Meo fibra, o que tem a fazer é ligar a saída coaxial do router Meo à central de distribuição de sinal RF da casa. É isto, nada mais.

É obrigação do técnico garantir que esse passo fique feito e a funcionar, a menos que no momento da instalação, não tivesse as condições necessárias.

Não esqueça de fazer nova sintonização nas TVs. Terá acesso a cerca de 120 canais digitais e 40 analógicos, caso ainda tenha TVs antigas.

[Respondido por Hugo Cura]

Que câmaras de vídeo-vigilância recomendam para casa?

Boas Num período de férias em que "deixamos" a casa para trás venho mais uma vez pedir a vossa ajuda… Necessito de colocar uma câmara na minha casa para vídeo vigilância quer para receber encomendas (estilo aquilo que vemos nos eua). Como vimos num mundo onde as coisas cada vez são mais práticas queria uma câmara exterior (chuva) com bateria e com áudio bidirecional e configuração por wirlesss. O que recomendam? Cumprimentos, Pedro Magalhães

Resposta:

Olá Pedro,

Como utilizador de câmaras TP-Link, da gama Tapo, só tenho a recomendar o ecossistema deles. É fácil de utilizar, tem funcionalidades avançadas (em utilização gratuita) e está sempre disponível.

Para o cenário que pretende, tem duas opções a bateria:

Tapo C420 - https://amzn.to/3OJLKd4

Tapo D230S1 - https://amzn.to/44g24rC

A primeira opção, mais ao estilo de câmara de vigilância, e depois a segunda opção, género video-porteiro, que me parece ser o que melhor se enquadra no que pretende. O preço, por serem a bateria e terem tecnologia mais avançada, anda na ordem dos 100 a 130€ (Amazon.es). Ambos são modelos recentes no mercado.

Se, por outro lado, pretender algo mais económico, tem sempre as versões alimentadas por transformador, disponíveis a partir de 50€.

Cumprimentos,

[Respondido por Hugo Cura]

Como fazer para não receber mais notificações?

Bom dia. Não dá pra remover o "Notifique-me de novos comentários por e-mail." do meu comentário ou até mesmo remove-lo? Estou farto de receber notificações... Obrigado André Ramos

Resposta:

Olá André,

Em todas as notificações que recebe, tem disponível um link para gerir as suas subscrições. Só precisa de escolher os artigos que pretende, escolher a ação "unsubscribe" e clicar em "Atualizar assinaturas".

[Respondido por Hugo Cura]

