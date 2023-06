Consultório Pplware – Esclareça aqui as suas dúvidas

Esta semana no consultório Pplware temos os seguintes temas para questões colocadas pelos nossos visitantes:

O que devo usar para cifrar os discos do meu PC?

Olá a todos. Sou profissional de saúde e investigador e lido com alguns dados sensíveis, alguns deles que tenho de transportar comigo e por esse motivo, estou a pensar adquirir um software de encriptação. Tendo em conta as ferramentas, vi com muito bons olhos o pack da empresa Gilisoft, onde tem diversos softwares para esse fim inclusive oferecendo encriptação para pens e discos externos. Aconselham estes produtos, ou acham que não são assim muito seguros e eficientes comparativamente a outras opções do género? Se não forem, podem aconselhar alternativas? Muito obrigado Com os mais sinceros cumprimentos Luís Soares da Costa

Resposta:

Luis,

Na sua posição, a privacidade dos dados é um ponto importante e quase essencial. É assim que garante que os dados guardados são mantidos longe de olhares alheios.

Assim, é recomendado que cifre a informação nos suportes que usa no dia a dia. Recorde-se, no entanto, que caso perca a chave de cifra, estes ficam imediatamente perdidos e impossíveis de recuperar.

Quanto à solução da Gilisoft, parece-nos tão boa como qualquer outra que possa encontrar no mercado. Pode pesquisar na Internet e procurar a opinião de utilizadores sobre esta solução de software.

[Respondido por Pedro Simões]

Como captar um vídeo para o meu PC?

Ola a todos . Eu estou interessado em adquirir uma boa placa de captura para fins profissionais, nomeadamente gravação e possível transmissão de aulas. Tenho um portátil com ótimo processador, mas não tem gráfica dedicada, estando esta incorporada no processador. Gostaria de me dessem sugestões de placas de captura, sendo que se uma for muito melhor que outra, não me importo de investir mais um pouco se a qualidade assim o justificar. Muito obrigado. Com os mais sinceros cumprimentos Luís Soares da Costa

Resposta:

Luís,

Na sua questão, não ficou claro o que pretende capturar e com quê. Porquê uma “placa de captura”? Se já tem uma câmara, que interface tem essa câmara? HDMI?

Vamos por partes.

Supondo que tem uma câmara para videoconferência, mais avançada que uma webcam mas em tudo idêntica na utilização, poderá simplesmente capturar a imagem que chega ao PC e gravar ou transmitir.

Supondo que tem uma câmara mais avançada com saída HDMI, então necessita de um adaptador HDMI -> USB (idêntico a uma placa de captura “à antiga”) e então fazer a captura de imagem e som para gravar ou transmitir. Há dispositivos destes com preço a partir de cerca de 10€.

Agora a questão talvez seja, que software utilizar para gravar e capturar? OBS Studio:

É gratuito e extremamente poderoso.

[Respondido por Hugo Cura]

Que VPN devo escolher para usar em todo o lado?

Exmos, Há muitos anos que sigo e leio os conteúdos do vosso site, tenho aprendido muita coisa. Aparecem sempre novidades e uma delas são as VPNs. Confesso que sou um completo ignorante sobre o assunto. Por isso peço, por favor, com todo o vosso profissionalismo , conhecimento e seriedade, que indiquem uma que inspire segurança e qualidade no uso. São tantas que confunde na escolha… Atentamente. Víctor Teixeira

Resposta:

Vitor,

Antes de avançarmos com qualquer proposta de VPN, devolvemos uma pergunta que deverá responder para si mesmo. Fala em VPN, mas qual a razão que tem para querer uma proposta destas?

Apesar de poder ser usado em qualquer situação, isso pode não se tornar praticável, por várias razões. Pondere em que situações vai querer usar e se isso compensa pagar o preço de uma VPN.

Quanto a propostas, o Pplware tem presente na sua sidebar uma lista de parceiros que podem oferecer serviços. Ali encontra a oferta da PureVPN, que terá de subscrever, com um custo mensal associado.

Se preferir, existe uma longa lista de propostas na Internet com acesso gratuito, mas sem qualquer garantia de serviço ou de registo de logs.

[Respondido por Pedro Simões]

Como migrar os contactos do Gmail para o Outlook?

Boa tarde Sabem informar se existe algum aplicativo SEGURO que possa efectuar a sincronização de contactos do Gmail para o Outlook ? Obrigado desde já pela Vossa colaboração Roberto Lucio

Resposta:

Roberto,

Existem algumas ferramentas capazes de fazer o que pretende, mas porquê estar a dar permissões de acesso dos seus contactos a software de terceiros quando pode fazê-lo sem qualquer ferramenta adicional?

O processo consiste na exportação de contactos no Gmail para posterior importação de contactos no Outlook. Simples, rápido, funcional e seguro! Julgo que o processo não carece de passo a passo, é mesmo muito simples e intuitivo.

[Respondido por Hugo Cura]

Como definir o browser padrão no Windows?

Ola Pplware, Preciso da vossa ajuda para mudar o browser que uso no Windows 10. Quer o experimentar novas propostas, mas com a certeza de que posso voltar sempre para o meu Edge de estimação. Agradeço a vossa atenção e peço que continuem o vosso excelente trabalho. Júlio Viegas

Resposta:

Olá Júlio,

Este é um processo muito simples e que qualquer utilizador vai conseguir fazer. Muitas vezes bastará abrir o browser preferido e este deverá detetar que não é o padrão e proporá isso.

Por outro lado, e sempre que quiser, só precisa de aceder às Definições.O link que deixamos abaixo tem todas as instruções necessárias para fazer esse passo:

[Respondido por Pedro Simões]

