Consultório Pplware – Esclareça aqui as suas dúvidas

Esta semana no consultório Pplware temos os seguintes temas para questões colocadas pelos nossos visitantes:

Este consultório pretende esclarecer as dúvidas principais que nos forem transmitidas pelos leitores e visitantes do Pplware, em todas as plataformas, locais e endereços onde estamos já representados.

A escolha das questões é feita de forma a que sejam abrangidos o máximo de temas possíveis e que sejam apresentadas as que achamos mais relevantes e interessantes.

As respostas apresentadas espelham o nosso entendimento e pretendem apresentar soluções possíveis. No entanto, contamos com os nossos leitores para as complementar, enriquecer ou até contrapor, para que estas fiquem o mais ricas e completas possível.

Para dar continuidade a esta rubrica escolhemos mais algumas questões que foram recebidas no email oficial do Consultório Pplware.

Quer enviar uma questão para o consultório? Leia como o pode fazer no final deste consultório!

Como ter de volta esta opção na MIUI 14 da Xiaomi?

Com o endereço abaixo e com a MIUI 13 do Xiaomi Redmi Note 11 S tinha o contacto de emergência. Dica Android: Tenha sempre uma mensagem no ecrã de bloqueio Hoje, recebi a MIUI 14, o écran desapareceu e não consigo seguir os mesmos passos. Podem ajudar? Obrigado Francisco Gomes

Resposta:

Francisco, como seria esperado, a Xiaomi fez mudanças na MIUI e nem todas as opções estão presentes onde estavam na versão anterior.

Ainda assim, esta opção, ou uma similar, está presente e pode ser usada. Bastará primeiro abrir as Definições da MIUI.

De seguida, deverá abrir a opção Ecrã sempre ligado e Ecrã de bloqueio. No passo seguinte deverá escolher a opção Formato do relógio do Ecrã de bloqueio.

Aqui dentro, escolha a opção Info. do proprietário no ecrã de bloqueio e só precisará de colocar ali o texto pretendido.

Após esse passo, e sempre que o Xiami estiver com o ecrã bloqueado, este texto que escreveu estará visível.

[Respondido por Pedro Simões]

Posso usar uma Mi Box como uma consola de jogos Android?

Olá, Adquiri recentemente uma Xiaomi TV MI BOX S 2nd Gen e gostaria de saber se é possível utilizá-la como consola de jogos. Para o efeito, estava a pensar adquirir um ou dois comandos para jogar. Recorro ao vosso apoio no sentido de me ver esclarecido quanto ao exposto. No caso de ser viável, pergunto também se qualquer comando Bluetooth será para tal elegível ou não. Obrigado, desde já, pela atenção. Nuno Costa

Resposta:

Nuno, essa box Android tem como propósito a apresentação de conteúdos multimédia a não ser uma consola de jogos.

Ainda assim, e dada a sua estrutura e hardware presente, deverá ser suficiente para correr muitos dos jogos presentes na Play Store sem problemas maiores.

Deve ter atenção que em casos que o jogo seja mais exigente, poderá existir um atraso ou uma perda de desempenho, algo natural nestes casos.

Quanto ao comando a ser usado, qualquer um que seja Bluetooth poderá ser usado e controlar o jogo que estiver a ser usado.

[Respondido por Pedro Simões]

Algum dia vamos ter as bolhas de conversa no WhatsApp?

Bom dia, vocês sabem algo sobre se em próximas atualizações do WhatsApp eles irão colocar balões flutuantes como acontece no Facebook Messenger, telegram, etc? Dá muito mais jeito para falar, inventam tanta coisa nova mas coisas que realmente facilitam a vida à malta eles não colocam. Rafael Serra

Resposta:

Rafael, parece pouco provável que essa opção venha a ser tomada no futuro. Essas bolhas flutuantes foram abandonadas pelo Android há algum tempo e não parece que estejam para voltar.

As versões de testes do WhatsApp não têm mostrado trabalhos nesta área, estando aparentemente mais focadas em trazer novas funcionalidades ou uma reorganização e renovação das já presentes.

Assim, arriscamos dizer que essa opção, que tanto queria, não vai estar presente num futuro próximo.

[Respondido por Pedro Simões]

Ainda consigo atualizar para o Windows 10 sem pagar?

Olá Pplware, Tenho um PC com o Windows 7 e que sei estar já sem suporte da Microsoft. Como quer manter esta máquina a funcionar, pergunto se consigo ainda fazer a atualização gratuita para o Windows 10 ou até para o 11. Agradeço a vossa resposta, que caso seja positiva, me vai fazer poupar alguns euros numa licença. Obrigado, Martin Cunha

Resposta:

Martin, esse processo de atualização ainda deverá funcionar, algo que a Microsoft foi deixando ao longo dos anos e que ainda ajuda muitos utilizadores.

O processo é simples e requer apenas que o Windows 7 esteja ainda instalado e a ser usado. Dentro deste sistema, devem aceder à página de download do Windows 10. Aqui dentro, só precisam de escolher a opção para fazer download da ferramenta de criação de suporte de dados.

De seguida, e se o hardware suportar, poderá dar o salto para a versão seguinte, o Windows 11.

[Respondido por Pedro Simões]

Como consigo editar documentos sem ter o Office instalado?

Pplware, certamente que me vão conseguir ajudar numa dúvida que tenho há algum tempo. Preciso de editar alguns documentos do Word, mas não tenho esta aplicação instalada no meu PC e sei que se a quiser instalar terei de pagar uma licença. Assim, e sem recorrer ao PC de um amigo, pergunto como poderei eu editar estes documentos sem perder nada do que está lá presente. Obrigada, Daniela Santos

Resposta:

Daniela, a solução está mais perto do que pensa e está sempre disponível, desde que garanta um acesso à Internet.

Para solucionar situações como a que descreve, a Microsoft criou há alguns anos cópias fidedignas das apps do Office, mas presentes na Internet.

Estas são de utilização gratuita, mas requerem apenas uma conta Microsoft, algo que também não tem qualquer custo para o utilizador.

Assim, e esta é a forma mais simples, basta que coloque os ficheiros no OneDrive, a Cloud da Microsoft. Depois disso bastará aceder a office.com e escolher o que quer editar. Se preferir pode abrir diretamente os ficheiros no OneDrive, o que a vai encaminhar para o office.com.

Quando terminar a edição, e se quiser, bastará descarregar s ficheiros e guardar no seu PC ou enviar para quem pretender.

[Respondido por Pedro Simões]

Agora que estão apresentadas as questões escolhidas e dadas as respostas, pedimos que os nossos leitores as comentem e que contribuam com informações adicionais que julguem serem necessárias.

Todas e quaisquer questões que gostassem de ver aqui respondidas devem ser colocadas no canal de comunicação exclusivo e dedicado ao consultório Pplware.

Falamos do email criado para esse fim: consultorio (arroba) pplware.com. Este é o único ponto de receção das questões que nos enviarem. Usem-no para nos remeterem as vossas questões, as vossas dúvidas ou os vossos problemas. A vossa resposta surgirá muito em breve.