Documento Único Automóvel: Veja se a sua morada está correta…

O novo Documento Único Automóvel, também conhecido como DUA, veio substituir os documentos livrete e título de registo de propriedade. Sabia que se não alterar a morada do Documento Único Automóvel terá de pagar o dobro do valor?

A resposta é SIM!. De relembrar que o DUA é um documento que identifica um veículo e permite circular nos países da União Europeia. De acordo com o gabinete de comunicação do Ministério da Justiça - que tutela o Instituto dos Registos e do Notariado (IRN) - em nota enviada ao Polígrafo.

O registo de alteração de residência no Documento Único Automóvel (DUA) deve ser requerido no prazo de 60 dias a contar da data do facto (n.º 1 do artigo 42.º do Decreto n.º 55/75, de 12 de fevereiro (Regulamento do Registo de Automóveis)) e tem um custo de € 35,00 (n.º 1.5 do artigo 25.º da Tabela Emolumentar dos Registos e Notariado, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 322-A/2001, de 14 de dezembro (Regulamento Emolumentar dos Registos e Notariado)).

Se o devido registo de alteração de residência for requerido fora de prazo, o valor do emolumento é € 70,00 (setenta euros) (n.º 1.8 do artigo 25.º da Tabela Emolumentar dos Registos e Notariado)