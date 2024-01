Quando apresentou o seu carro elétrico, a Xiaomi revelou planos muito ambiciosos para esta sua novidade. Quer bater a Tesla e a Porsche não apenas no desempenho do seu carro, mas também na tecnologia que este tem presente. Isso começa agora a ser visto, com um vídeo do carro da Xiaomi a estacionar sozinho e de forma totalmente automática. Veja o que este é capaz de fazer já!

Xiaomo SU7 quer mudar o mercado

Tal como tem feito nos smartphones, a Tesla quer também revolucionar o mercado dos automóveis e em especial dos elétricos. Foram muitos anos a preparar o SU7, abrindo a porta a muitas das tecnologias que desenvolveu ou aprimorou, culminando nesta nova proposta.

A marca tem presente neste seu carro elétrico muitas soluções de vão certamente mudar o mercado e garantir uma posição de destaque para a Xiaomi. Desde o design presente até a todos os elementos internos, a marca apresentou atenção a todos os pormenores e a todos os detalhes.

Algo onde a Xiaomi irá desenvolver a sua solução, é na condução autónoma. Promete muito, graças aos vários sistemas presentes, com suporte no LiDAR (radar laser) e outros tipos de radares. A provar isso mesmo surge agora um vídeo que mostra o futuro e como a condução autónoma será.

Já bate a Tesla ao estacionar sozinho

Neste podemos ver um sistema totalmente autónomo e capaz de estacionar numa situação complicada mesmo para um condutor experiente. O sistema da Xiaomi aparentemente é também capaz de reconhecer a presença de outro carro (um Audi) vindo na direção oposta e resolve a situação ao afastar-se para que o outro motorista possa continuar.

O Xiaomi SU7 também oferecerá funções avançadas de assistência à condução, cada vez mais próximas da condução autónoma. Tem potencial para ser ainda melhor que o Autopìlot da Tesla, graças à inclusão de mais sensores e ao uso de dois processadores Nvidia Drive Orin.

Embora os carros da Tesla tenham função de estacionamento automático, este vídeo mostra que a Xiaomi terá conseguido melhorar. Este é um passo importante, ainda mais porque a Xiaomi chega agora ao mercado com uma primeira proposta, criada de raiz e sem qualquer experiência no ramo. Resta saber como irá esta proposta evoluir e como a concorrência irá reagir e tentar superar o que está agora a ser visto.