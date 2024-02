Tesla continua a ser uma das marcas com maior taxa de fidelização de clientes

Apesar de ser um dos players mais relevantes da indústria dos carros elétricos, a Tesla não é uma fabricante, nem uma marca, perfeita - como nenhuma será. Ainda assim, voltou a ser uma das marcas com maior taxa de fidelização de clientes.

A S&P Global Mobility anunciou os vencedores do seu 28.º prémio anual Automotive Loyalty Awards, reconhecendo a General Motors como vencedora do prémio "Overall Loyalty to Manufacturer" e a Tesla como vencedora do prémio "Overall Loyalty to Make".

A análise avaliou os registos de automóveis novos nos Estados Unidos no ano passado (12,6 milhões de unidades), e descobriu que General Motors e Tesla lideraram as principais categorias: fidelidade à fabricante e fidelidade à marca. Este ano, a Tesla conseguiu conquistar mais três títulos, vencendo quatro das nove categorias.

Os últimos anos mostraram-nos que os clientes estão cada vez mais confortáveis em considerar e comprar um novo veículo fora da sua marca preferida. No entanto, os esforços das fabricantes para melhorar a retenção através de iniciativas de marketing exclusivas, juntamente com a melhoria dos níveis de inventário e novos produtos excelentes, estão a resultar numa estabilização dos níveis de fidelidade, após vários anos de declínio.

Explicou Joe LaFeir, presidente, Automotive Insights, S&P Global Mobility.

De acordo com a S&P Global Mobility, a atividade de compra do consumidor entre janeiro e dezembro de 2023 mostra que a indústria apresenta sinais contínuos de recuperação, à medida que as vendas no retalho e a fidelidade aumentaram ano após ano.

A análise conclui que os aumentos constantes de stock resultaram num impacto positivo nos níveis de fidelidade do setor, pela primeira vez, desde 2019. Mais, a fidelidade geral à marca foi de 51,0% em 2023, um aumento de 0,8 pontos percentuais, em comparação com os níveis de 50,2% de 2022.

Segundo a S&P, a vitória da General Motors na categoria "Overall Loyalty to Manufacturer" marca o seu nono prémio consecutivo e o 20.º dos últimos 28 anos. Os elevados padrões de migração entre as suas quatro marcas, além de uma linha forte de utilitários desportivos e pickups, levaram a fortes ganhos de fidelização para a fabricante ao longo de 2023.

A popularidade da Tesla no setor de elétricos a bateria ajudou a marca a ter sucesso no espaço de fidelidade e no de conquista. Para 2023, a marca Tesla obteve vitórias repetidas para "Overall Loyalty to Make", "Highest Conquest Percentage", "Alternative Powertrain Loyalty to Make" e "Ethnic Market Loyalty to Make".

A popularidade do Model 3 e do Model Y entre os atuais proprietários, a par da capacidade da marca para atrair muitos clientes dos combustíveis fósseis para o espaço dos elétricos a bateria, contribuiu para os múltiplos prémios da Tesla pelo segundo ano consecutivo.

Estes prémios exemplificam verdadeiramente a competitividade da indústria e o desejo de melhorar a retenção de clientes. Os prémios refletem uma análise substancial baseada em factos, que nos permite compreender e determinar as taxas de conquista e fidelização, ao mesmo tempo que fornece orientações aos profissionais de marketing das fabricantes e aos stakeholders para melhorar os programas de fidelização e a retenção de clientes.

Disse Vince Palomarez, diretor associado de Gestão de Produto, Fidelização, na S&P Global Mobility.

Nova categoria distingue fidelização a um modelo

Nos Loyalty Awards deste ano, a S&P Global Mobility adicionou um novo prémio para reconhecer a liderança de um único modelo na retenção ao nível do modelo, com o prémio "Overall Loyalty to Model". Neste, destacou-se a Lincoln Nautilus, que já havia sido reconhecida, consecutivamente, em 2022 e 2023, com o prémio "Luxury Mid-Size Utility".

Em 2023, mais de 42% dos proprietários da Nautilus que regressaram ao mercado escolheram outro Nautilus para ser o seu próximo veículo.