Google despede milhares de funcionários e reestrutura equipa do Pixel, Nest, Fitbit e RA

A Google está a despedir cerca de 1000 funcionários, incluindo membros das equipas de hardware relacionadas com a Fitbit, Nest e a divisão de realidade aumentada (RA) da empresa. A empresa de Mountain View afirmou que se trata de "mudanças para ser mais eficiente e trabalhar melhor".

A Google, no entanto, não confirmou o número de demissões que começarão esta semana. Sabe-se que James Park e Eric Friedman, co-fundadores da Fitbit que ingressaram na empresa após a sua compra em 2019, deixarão a Google como parte da mudança. O mesmo acontecerá com outros líderes e funcionários da Fitbit, fazendo com que a divisão responsável pelos wearables da marca desapareça dentro da Google.

O objetivo da empresa é unificar as suas diferentes divisões dedicadas ao hardware. Até agora, a Google tinha equipas diferentes para design, software, interface de utilizador, etc., para as marcas Pixel, Nest e Fitbit. Isto significava que tinha um líder em cada um destes departamentos. Com as demissões, o que a Google está a fazer é ter apenas uma pessoa responsável, por exemplo, pela área de hardware do Pixel, Nest e Fitbit.

Demissões na divisão de RA

A empresa também confirmou que a maior parte das demissões está a a correr na divisão de RA, que tem como objetivo criar produtos e serviços de realidade aumentada. A Google, no entanto, confirma que, embora vá despedir alguns dos seus funcionários, continua empenhada noutras iniciativas de RA.

Apesar das más notícias, é provável que esta medida permita à Google criar produtos mais unificados, e, portanto, melhorar a experiência de hardware e software com os diferentes dispositivos da empresa. Devemos também ter em conta que 1000 pessoas é um número insignificante para uma empresa como a Google, que conta com mais de 180.000.

De facto, a Google não está sozinha

A Google, além disso, não é a única empresa de tecnologia a ter demissões confirmadas. Há meses que vemos empresas como o Spotify, Amazon, Meta e Microsoft a despedir funcionários como parte de estratégias de redução de custos e eficiência.

A Amazon é outra empresa que anunciou despedimentos para 2024, incluindo 500 funcionários da Twitch (35% da força de trabalho), bem como centenas de funcionários do Prime Video e da MGM Studios, uma empresa norte-americana de produção e distribuição de filmes detida pela Amazon.

O Spotify também confirmou que vai despedir 1500 dos seus atuais 9000 funcionários em todo o mundo. Por outras palavras, vai reduzir 17% da sua força de trabalho. Daniel Ek, CEO da empresa de streaming de música, confirmou que esta decisão se deve a "desafios futuros".

